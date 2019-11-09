نقابة الممرضات والممرضين تدقّ ناقوس الخطر!

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اجتمع مكتب مجلس نقابة الممرضات والممرضين في لبنان بصورة استثنائية وطارئة لمناقشة التطورات الحاصلة واصدر البيان التالي:

"في خضم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية الضاغطة بدأت بعض المستشفيات بإتخاذ إجراءات تطال رواتب الممرضات والممرضين بحجة ان المستشفيات لم تقبض مستحقاتها من خزينة الدولة والهيئات الضامنة الأمر الذي ينذر بكارثة إجتماعية وصحية لا يمكن ترقب نتائجها وتداعياتها.

والجدير بالذكر أنه رغم الظروف الحرجة التي مرت بها البلاد لم يتوان الممرضات والممرضين من تخطي كل العقبات للوصول الى أعمالهم وإداء واجباتهم.

إن نقابة الممرضات والممرضين تدق ناقوس الخطر وتدعو المعنيين من الجهات الرسمية والمؤسسات الاستشفائية الى تحمل مسؤولياتها والمحافظة على حقوق الممرضات والممرضين المشروعة والا ستضطر النقابة الى إتخاذ إجراءات تصعيدية لن تحمد عقباها لأن القطاع التمريضي لم يعد يحتمل المزيد من النزف والاجحاف.

وأخيرا أبقى المجلس إجتماعاته مفتوحة لمواكبة كل التطورات وإتخاذ الاجراءات والخطوات اللازمة".