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نائب مصري يطالب برحيل السيسي.. والبرلمان يتخذ إجراء عاجلا ضده

6
NOVEMBER
2019
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أعلن رئيس مجلس النواب في مصر، علي عبد العال، تلقيه طلبا من 95 نائبا في المجلس بشأن إحالة النائب، أحمد طنطاوي، إلى لجنة القيم بسبب تصريحاته عن الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
وأكد عبد العال، اليوم الثلاثاء، أنه قام بالتوقيع على الطلب وإحالته لمكتب المجلس تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
 
وشهدت الجلسة مطالبات من الأعضاء بضرورة إحالة طنطاوي للقيم وتطبيق اللائحة عليه، حيث حرية الرأي والرأي الآخر مكفولة بحدود واضحة وهناك خطوط حمراء لا يجوز تجاوزها وفق القانون، خاصة أنها تصبح جريمة يعاقب عليها.
 
وكان النائب أحمد الطنطاوي، عضو مجلس النواب، تحدث خلال فيديو مطول بثه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أعلن فيه طرح "مبادرة إصلاحية" من خلال تقدمه بطلب إلى رئيس المجلس، علي عبد العال، بشأن تشكيل 12 لجنة برلمانية تستهدف إحداث حالة من الحوار الوطني، حيال المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد.
 
ودعا الطنطاوي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، إلى مغادرة الحكم في عام 2022، والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة لا يترشح فيها، التزاما منه بالتعهد الذي قطعه على نفسه مرارا بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من دورتين رئاسيتين.
روسيا اليوم
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