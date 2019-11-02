"التيار الوطني الحر" في غانا - أفريقيا: نطلب من العماد عون الإسراع بالإصلاحات

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سلم وفد من هيئة "التيار الوطني الحر" في غانا - أفريقيا برئاسة منسق التيار السيد جيسكار شريم رسالة إلى سفير لبنان في غانا السفير ماهر الخير موجهة الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تطلب فيها هيئة التيار من الرئيس عون الاسراع في الاجراءات الاصلاحية منها رفع الحصانة عن النواب والوزراء والمسؤولين ورفع الحصانة المصرفية وانشاء المحكمة الخاصة بالفساد والهدر المالي العام واستنكر الوفد التعرّض لشخص ومقام فخامة رئيس الجمهورية وهو رأس الدولة وحامي دستورها ودعو الجميع إلى التحلّي بروح المسؤوليّة ووأد الفتن لمصلحة الوطن العليا .