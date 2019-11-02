أسرار الصحف ليوم السبت 2 تشرين الثاني 2019

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البناء

خفايا



قالت مصادر نيابية إنّ أحد نواب العاصمة بيروت قد أجرى عدة لقاءات مع قيادات فاعلة وأنه أبدى أستعداده لتحمّل مسؤولية رئاسة الحكومة إذا استنكف الرئيس سعد الحريري أو استعصى التفاهم معه عارضاً لعلاقاته الخارجية وإمكانية توظيفها في مواجهة الأوضاع الاقتصادية…

كواليس

قالت مصادر كردية انّ مصير حقول النفط في مناطق شرق سورية يشكل القضية الرئيسية في المفاوضات مع الدولة التي تصرّ على موقف من القيادة الكردية يرفض علناً ويترجم رفضه عملياً للمحاولات الأميركية للسيطرة على الحقول النفطية بغطاء كردي، كما قال الرئيس الأميركي...

الجمهورية

تبلغ عدد من الوزراء تحذيرات من المضي باجراءات في ملفات عدة بعد استقالة الحكومة لأن تصريف الاعمال يجري بالحد الأدنى من الصلاحيات.

لاحظ مراقبون أن فريقاً يحرض على مؤسسة غير مدنية ويتهمها بالإستنسابية في التعاطي فيما الجميع يجمع على نزاهتها وشفافيتها من بين كل المؤسسات.

وصف مرجع سياسي بعض الوزراء المحسوبين على شخصية سياسية مثيرة للجدل بأنهم الاكثر سوءاً في فريقه.

اللواء

همس

تبلغت الجهات الرسمية في عدد من السفارات عدم التعرُّض للتظاهرات السلمية.

غمز

تبلغ إدارة مؤسسات ومحلات وشركات تباعاً موظفيها بمسار تسعير الدولار، لاحتساب قيمة الليرة على أساسه.



لغز

بدأ البحث الجدّي عن أسماء للوزارة العتيدة من خارج النادي السياسي والتكنوقراطي الحالي.