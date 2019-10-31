ألفا: لا تغيير في أسعار بطاقات التشريج

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أعلنت شركة ألفا، بإدارة أوراسكوم للإتصالات، في بيان، "أن الاسعار الرسمية لبطاقات إعادة التعبئة بكل فئاتها (التشريج) لا تزال على حالها".

وأحاطت الشركة مشتركيها علما أنه ب"إمكانهم راهنا إعادة تعبئة خطوطهم عبر موقع الشركة الإلكتروني www.alfa.com.lb أو عبر تطبيق ألفا أو من خلال أجهزة الصراف الآلي".

وأشارت الى انه يمكن الاطلاع على أسعار بطاقات التشريج عبر هذا الرابط:

https://www.alfa.com.lb/ar/prepaid/recharge

كما يمكن للمشتركين تنزيل تطبيق ألفا عبر زيارة احد الرابطين ادناه وفقا لنظام التشغيل الخاص بجهازهم الذكي:

iOS https://alfamob.co/36e9hMj

Android https://alfamob.co/2Jwvons