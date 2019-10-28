رسالة من اعضاء في مجلس نقابة الاطباء في بيروت

A + A -

ارسل اعضاء مجلس نقابة الاطباء في بيروت: د.مروان الزغبي/د.وسيم البيطار/د.كريكور اجيديان، رسالة لزملائهم اعضاء المجلس هذا نصها:

‏بيروت في ٢٨ / ١٠ / ٢٠١٩

حضرة نقيب وأعضاء مجلس نقابة أطباء لبنان في بيروت المحترمين

تحية وبعد

تناغماً مع دعوة فخامة الرئيس العماد ميشال عون لرفع السرية المصرفية عن حسابات متعاطي الشأن العام و نظرا للأوضاع التي يمر بها وطننا والتداول بموضوع الفساد والهدر والمخالفات المرتكبة على عدة اصعدة وبعد الكمّ الهائل من الاتهامات التي طالت نقابة الأطباء و ادارييها و موظفيها كما المعلومات التي توفرت حول وجود تهرب ضريبي في انشطة الجمعيات العلمية و اللجان الطبية العاملة في المستشفيات.

أطلب منكم ملاقاتنا للقيام بما يلي:

١-اتخاذ القرار برفع السرية المصرفية عن حسابات النقابة والصناديق كافة التابعة لها.

٢-الطلب الى كل من أعضاء مجلس النقابة وصندوقي التقاعد ‏والتأمين والاعانة الحاليين و السابقين كما رؤساء و امناء صندوق الجمعيات العلمية و اللجان الطبية و امناء صناديقها برفع السرية المصرفية عن حساباتهم.

٣-التقدم بإخبار للنيابة العامة المختصة بالارتكابات والمخالفات المالية في النقابة و الجمعيات العلمية التابعة لها ‏و الطلب منها دراسة كل هذه الملفات من قبل القضاء المختص لاتخاذ ما يلزم من اجراءات.

الدكتور مروان الزغبي

الدكتور وسيم البيطار

الدكتور كريكور اجيديان