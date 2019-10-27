ماذا كشف مصدر أمني رفيع المستوى للOTV؟

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كشف مصدر أمني رفيع المستوى لل otv أن :" الكلام المنسوب لقائد الجيش حول تحذيره لرئيس الجمهورية في اجتماع بعبدا مفبرك ولا يمت الى الحقيقة بصلة. " كما أضاف :" العلاقة التي تربط كلا من قائد الجيش ورئيس الجمهورية والوزير جبران باسيل وطيدة و مبنية على الثقة والاحترام. ومحاولات التفرقة بين الجيش والشعب لن تحقق اهدافها لان الجيش هو من الشعب والى الشعب. الجيش يقوم بواجباته وينفّذ الاوامر المعطاة له من قائده ومن المجلس الاعلى للدفاع بتوجيهات من رئيس الجمهورية. تحركات الجيش تندرج ضمن اطار الخطة الامنية التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع بين القادة الامنيين."