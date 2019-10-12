living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

منتجو الباطون: الفواتير وفق جدول تركيب أسعار المحروقات

12
OCTOBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عقدت الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون، اجتماعا برئاسة مصطفى صقر وحضور نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش والمقاول مارسال كيروز ممثلا رئيس نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء مارون الحلو ورئيس تجمع صناعيي المتن شارل مولر، وكان بحث في الأوضاع الاقتصادية العامة وانعكاساتها على قطاع البناء والمقاولات.

وأصدر المجتمعون بيانا لفتوا فيه إلى أنهم تضامنوا مع الهيئات الاقتصادية بالتوقف الرمزي الخميس الماضي، وقال: "في ظل الظروف الاقتصادية الضاغطة والمتردية يعاني قطاع البناء مصاعب كبيرة ناتجة مما تمر به البلاد من أزمات، اضيف اليها اخيرا الموضوع النقدي وفقدان الدولار من الأسواق وان وجد فبأسعار عالية جدا، فوجئنا بإقدام معظم شركات المحروقات على فرض تسديد فواتيرها المستحقة بالدولار إضافة الى تسديد قيمة الفواتير الجديدة نقدا فور استلام المحروقات خلافا لما كان معمولا به".

وأشار إلى أن "المجتمعين قرروا التزام تسديد الفواتير وفقا لجدول تركيب أسعار المحروقات الصادر عن وزير الطاقة والمياه أسبوعيا فقط دون سواه، ودعوا الى احترام شروط البيع المعمول بها سابقا مع هذه الشركات. ورفض المجتمعون شروط جديدة أسدية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وبدأت تترك اثارا سلبية على كل القطاعات الانتاجية ومنها مجابل الباطون التي انخفض انتاجها بنسبة كبيرة مقارنة مع السنوات الماضية".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout