الوزير السابق نقولا تويني: ان الهجوم التركي على سوريا تم مباركته من اميريكا وروسيا

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تصريح للوزير السابق نقولا تويني:

ان الهجوم التركي على تل ابيض والقامشلي والحسكة تم مباركته من القوى الفاعلة على الارض اميريكا وروسيا

هدفه واضح احتلال اخصب منطقة من سوريا شرق الفرات من قطن وقمح وشعير

وآبار البترول والغاز والسيطرة شبه التامة على الفرات من ضفتيه والهدف احتلال حوالي ١٥٠٠٠ كم من اخصب وأغنى الأراضي السورية بعد اللواء السليب إسكندرون وعاصمته أنطاكيا العرب ينددون ولا يفعلون والعالم متفرج على تقطيع ضلوع سوريا الحجة التركية الرسمية تلقين درس لحزب العمال الكردي الأكراد الذين تم تسليحهم للتو من الولايات المتحدة وأوروبا اصبحوا حجة واهية وضحية الهدف الاستراتيجي التركي سلب ما أمكن من الارض والموارد الطبيعية السورية

ارض العرب متاحة لكل غازي













