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حمدان لاردوغان: الجمهورية العربية السورية أقوى منك

10
OCTOBER
2019
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رأى أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد مصطفى حمدان في بيان له حول الاعتداءات التركية على منطقة قسد السورية أن اليوم أكد المدعو رجب أردوغان حقده الدفين على العروبة وأبنائها وانتمائه الى مشروع التخريب لعصابات الإخوان المتأسلمين عملاء الإنكليز منذ العام ١٩٢٧ ورواد الجحيم العربي لصاحبه المشروع الاميركي-اليهودي ..


اليوم تذكرنا حسن البنا والهضيبي وسيد قطب وكل المرشدين الإخوانجيين الذين عاثوا فساداً في كل أمتنا العربية ..


اليوم هذا المجرم أردوغان خرج من عقاله وسقطت الأقنعة وبان وجهه الحقيقي ..


ما سمعناه ورأيناه من وزير خارجيته يؤكد أن هؤلاء امتداد للمشروع الإنكشاري العثماني السلجوقي الذي استعمر أمتنا العربية لمدة ٤٠٠ سنة وذبح خيرة أبنائها ومفكريها وأخّر نهضتها القومية مئات السنين وما زال حتى اليوم نحصد ما جناه هذا الاجرام البربري التركي، هذا التاريخ المخجل الذي يعتبر نفسه أردوغان أحد أحفاده ..


هو اليوم يرقص على صفيح ساخن ويلعب بدمه بإجبار جيشه الدخول إلى منطقة محددة في العمق وفي المدى، ويتفق بها مع قوى إقليمية أخرى ويحاول أن يجعل من نفسه بطلاً ..


فليخسأ الخاسئون، الجمهورية العربية السورية أقوى منك وأمتنا العربية رغم كل ظروفها الصعبة ستبقى أمة عربية خالدة وأنت ستذهب إلى جهنم وبئس المصير ..

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