رئيس جمعية المصارف: ركائِز الاقتصاد لا تزال متينة

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شدد رئيس جمعية المصارف سليم صفير خلال مؤتمر الاستثمار اللبناني - الاماراتي في ابوظبي على أن "دولة الإمارات العربية المتحدة عوّدتنا قيادةً وشعباً أنْ تكونَ دائماً الى جانب لبنان وفي كل الظروف"، مشيراً الى أن "للبنان دعائم وجودية ساعدته على الثَّبات في وجه الأزمات، ومن أهمّها إيمان اللّبنانيين والأخوة العرب بالقُدُرات اللّبنانية على النُّهوض والإبداع".



وأشار الى، "أننا نحن المصارف ببساطة نُمثّل مصالح الناس، اذا كان الناس بخير نحن بخير والوطن بخير".



وشدد صفير على، "اننا في لبنان لنا خصوصية تميِّزنا عن أي قطاع مصرفي حول العالم"، مشيراً الى "أننا جزء أساس من استقرار البلد واستمراريته، علينا مسؤولية وطنية كبرى ترافقنا يومياً".

ولفت الى أن، "لبنان يواجه مطبّات إقتصادية سنتجاوزها كما في السابق لأنّ ركائِز الاقتصاد لا تزال متينة"، مشيراً الى أن "هناك فرصة ثمينة لـلبنان وللمستثمرين العرب للإستفادة من قوة الدفع التي سَيُطلِقُها سيدر".



ودعا رئيس جمعية المصارف "الشركات والمصارف العربية بالنّظر بجدية إلى السوق اللبنانية كوجهة إستثمارية جديّة، وهم سيجدون في المصارف اللبنانية حليفاً وشريكاً استراتيجياً ومجدياً".



وشدد على أن، "التّحدي الحقيقي بالنسبة لنا هو إنعاش الإقتصاد واستعادة النُّمو"، معتبراً أن "تأمين قروض زراعية وصناعية وسياحية مدعومة بفوائد تحفيزية سَيُساهِم في تعزيز النُّمو وزيادة الإنتاجية وتخفيض العجز".

ولفت صفير الى أن، "القطاع المصرفي مستعد وجاهز للمساهمة في تأمين المستلزمات المالية لقطاعي النَّفط والغاز"، مؤكداً أن "هناك ثقة كبيرة من قبل المودعين والمستثمرين في المصارف اللبنانية لأنّ المصارف اللبنانية إلتزمت دائما بتَعهُّداتها وحَمَت حقوق المودعين والمستثمرين".