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عناوين الصحف ليوم الأربعاء 25 أيلول 2019

25
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الأخبار: «الميثاقية» تضرب الجامعة اللبنانية

سلامة يتراجع: هناك أزمة دولار

«تهريبة» قانون تقتطع ثلث اعتمادات مؤسسة الإسكان

 

 

 

البناء: ماكرون يحاور... وترامب يناور... وروحاني يبادر... لكن الفرص تتراجع... بعد مجازر اليمن
مجلس النواب ساحة استقطاب طائفيّ... وضاعت الطاسة بين المحاصصة والإنماء
سعد: العقوبات نتيجة فشل الحروب... وخيارات القوميّ ستبقى مقاومة... ومع الفقراء

 

 

 

اللواء: عراضة مطالب شعبوية لتكتُّل باسيل تهوي بـ«ضربة الصلاحيات»
برّي يدعم الحريري بنجدة دستورية.. وتفاهم على دولرة الضروريات المعيشية الأسبوع المقبل

 

 

الديار: حزب الله: نتعامل بجدية مع تصريحات بيلنغسلي وستكون لنا كلمة مناسبة على العقوبات
اوساط المقاومة منزعجة من لبنانيين «ملكيين اكثر من الأميركيين»
أحزاب في 14 آذار : ما سمعه الحريري من الفرنسيين يؤكد صحة رؤيتنا

 

 

 

النهار: التحرّكات المطلبيّة تُحاصر الحكم: إلى الشارع در؟

 

 



الجمهورية: واشنطن لمزيد من "شد الخناق"

 

 

 

the daily star: Sisi warns against new aggression on Lebanon

 

 


l'orient le jour: Blé, médicaments et carburant importés en dollars : la BDL passe à l’action

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