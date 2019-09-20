living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بو صعب من أرمينيا: نحن وأرمينيا نعاني من المشاكل والتحديات نفسها على حدودنا

20
SEPTEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

لبى وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب دعوة لزيارة أرمينيا، استهلها بلقاء نظيره الأرميني تافيد تونويان.

بعد اللقاء، عقد مؤتمر صحافي مشترك، قال فيه بو صعب: "نحن وأرمينيا نعاني من المشاكل والتحديات نفسها على حدودنا، فإسرائيل تعتدي على أرضنا بشكل مستمر وتخرق القرارات الدولية وأهمها القرار 1701 تكرارا ومرارا وقد اعتدت علينا منذ فترة وجيزة وأرسلت طائرتين مسيرتين إلى بيروت واحدة انفجرت وأخرى تم حجزها. وكذلك أرمينيا تعاني من خرق حدودها وأرضها بطائرات مسيرة من أذربجيان، وهذا سبب إضافي كي نتعاون أمنيا عبر تبادل معلومات أمنية واستخباراتية".

أضاف: "نشكر أرمينيا على مشاركتها في القوات الدولية في لبنان، وهذا يؤكد أن لبنان مهم بالنسبة إليكم، كما نحن نشعر أيضا تجاه أرمينيا. شكرا على مشاركتكم الإنسانية والطبية في سوريا، فأنتم تلعبون بذلك دورا إيجابيا وسليما في الحرب وهذا يشكل مثالا للشباب والجيل الجديد في العالم".

بعد المؤتمر غرس بو صعب شجرة باسمه في حديقة وزارة الدفاع.

كذلك، التقى بو صعب وزير الخارجية الأرميني زهراب مناتساكنيان، وبحثا في سبل تطوير العلاقات بين البلدين.

ثم بعدها زار ساحة يريفان 2800 ومعمل "أرارات" للبراندي، وجال في اقسامه.

كما زار بو صعب كاثوليكوس أرمينيا غاريغين الثاني، وجال في متحف الدير، ثم توجه إلى ضريح شهداء الابادة الأرمنية حيث وضع إكليلا من الزهر.

وختام اليوم الاول كان بزيارة مستشفى إعادة تأهيل مصابي الجيش، حيث تمنى "نقل هذه التجربة المتطورة الى لبنان".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout