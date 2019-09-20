الرئيس عون يغادر الى نيويورك الاحد المقبل لترؤس وفد لبنان الى الامم المتحدة ويلقي كلمة لبنان في الجمعية العمومية يوم الاربعاء المقبل

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يغادر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بيروت قبل ظهر الاحد المقبل متوجهاً الى نيويورك لترؤس وفد لبنان الى الجمعية العمومية للامم المتحدة، كما يلقي يوم الاربعاء المقبل كلمة لبنان، وستكون له لقاءات مع الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريس وعدد من رؤساء الدول والوفود المشاركين في الجمعية العمومية.

واليوم، اطلع الرئيس عون على التحضيرات المتعلقة بالزيارة والمواضيع المطروحة على جدول اعمال الجمعية العمومية وموقف لبنان منها، كما وضع اللمسات الاخيرة على الكلمة التي سوف يلقيها باسم لبنان والتي سيتناول فيها شؤونا محلية واقليمية ودولية. كما سيكون وجود الرئيس عون في نيويورك فرصة للبحث في التفاصيل المتعلقة بــ "اكاديمية الانسان للتلاقي والحوار" التي اقرتها الامم المتحدة بأكثرية 165 صوتاً يوم الاثنين الماضي.

رئيسة هيئة التشريع والاستثمارات

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا الرئيسة الجديدة لهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل القاضية جويل فواز بعد تعيينها في مهمتها الجديدة. وتمنى لها رئيس الجمهورية التوفيق في مسؤولياتها، مركزاً على اهمية الدور الذي تلعبه هيئة التشريع والاستشارات في ما يتعلق بعمل الادارات والمؤسسات العامة.

رئيس جامعة القديس يوسف وسجعان غفري

واستقبل الرئيس عون في حضور وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، رئيس جامعة القديس يوسف الاب البروفسور سليم دكاش والامينة العامة لمؤسسة الجامعة السيدة كارمن واكيم، ورجل الاعمال الاميركي اللبناني الاصل السيد سجعان غفري وقرينته السيدة ندى غفري، واطلع منهم على المبادرة التي اطلقها السيد غفري المقيم في ولاية ميشيغان الاميركية، لانشاء صندوق لتقديم ودعم منح جامعية لطلاب مركز الدروس الجامعية في لبنان الجنوبي- البرامية التابع لجامعة القديس يوسف.

وعرض الاب دكاش ماهية مبادرة السيد غفري في دعم الجيل اللبناني الشاب. واثنى الرئيس عون على المبادرة، شاكرا السيد غفري على العاطفة التي ابداها تجاه وطنه الام واللبنانيين ولاسيما الجيل الشاب منهم.

عائلة المرحوم سيمون اسمر

وفي قصر بعبدا عائلة المرحوم سيمون اسمر، التي ضمت زوجته وابناءه الثلاثة وشقيقه ورئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة اللبنانية للارسال LBCI الشيخ بيار الضاهر، الذين شكروا الرئيس عون على مواساتهم بمصابهم. ونوّه الرئيس عون بانجازات المخرج الراحل الفنية والثقافية.