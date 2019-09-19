هل سيتم الغاء whatsapp call في لبنان؟!

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نفى المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقير في بيان اليوم، صحة الخبر المتداول حول "وجود خبراء أجانب في لبنان لبحث كيفية الغاء خدمة الـwhatsapp call"".



وأكد المكتب الاعلامي أن هذه المعلومات عارية من الصحة، وان الوزارة لا تقوم لا من قريب أو من بعيد بدراسة هذا الموضوع، وهي حريصة على توفير هذه الخدمة المهمة لجميع مستخدمي شبكتي الهاتف الخلوي في لبنان".



وتمنى المكتب الاعلامي على وسائل الاعلام والمواقع الاخبارية الالكترونية عدم نشر الأخبار المتعلقة بالوزارة والصادرة عن جهات غير معنية وفي بعض الاحيان من مصادر مجهولة الهوية قبل التأكد من صحتها من وزارة الاتصالات".