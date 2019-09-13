living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

رعاية وزارة الطاقة والمياه لمشروع الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة في الكحاله وعارايا

13
SEPTEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

برعاية معالي وزيرة الطاقة والمياه السيدة ندى بستاني خوري الممثلة بالعميد ألدكتور جوزيف الأسد و بحضور كل من السادة النواب سيزار ابي خليل، طلال ارسلان ممثلاً بألسيد ناجي شميط و أنيس نصار وبحضور القائم مقام السيدة بدر زيدان، قام مركز دون بوسكو الثقافي بافتتاح 250 لمبة على الطاقة الشمسية وزعت بين بلدتي الكحاله وعاريا في غضون السنة الأولى من مشروع الطاقة الخضراء والتنمية المستدامةESSK)- AID 11478 ) في بلدة الكحاله نهار الخميس الواقع فيه 12 أيلول 2019 ، الساعة السابعة ونصف مساءً. وقد نفذ المشروع بالتعاون مع VIDES إيطاليا و بلدية الكحاله وبلدية عاريا و ممول من وزارة الخارجية الايطالية الممثلة من الوكالة الايطالية للتنمية و التعاون.


إفتتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني ثم تلاه كلمة رئيس بلدية الكحاله المهندس جان بجاني عن أهمية وجود الجمعيات والهبات لتطور مجتمعنا، ثم كلمة رئيس بلدية عاريا السيد بيار بجاني على أهمية هذا المشروع و الوعد بألاستمرارية. تلاه كلمة رئيس مركز دون بوسكو الثقافي ومدير المشروع السيد عبود بجاني حيث تكلم عن مراحل تنفيذ المشروع وتأثيره الايجابي على البيئة. كما تضمن الحفل توزيع شهادات لطلاب دورة الأنظمة الكهرضوئية التي نفذت بألتعاون مع المركز الأميركي اللبناني للغات ودورة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتمكين المرأة التي نفذت بألتعاون مع بنك لبنان للتجارة الممثل بألسيدة نانسي صايغ مديرة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تكلمت عن أهمية وجود المرأة في مجتمعنا .بألاضافة لتوزيع الجوائز على الرابحين بمسابقة أفكار مبتكرة في الطاقة المتجددة والبيئة التي نفذت بألتعاون مع مهندسون بلا حدود ميلانو.


أخيرا وليس آخرا كلمة النائب سيزار أبي خليل الذي أكد فيها على أهمية هذا المشروع و أهمية الطاقة الخضراء والتنمية المستدامة و تعميم هذا النموذج على كافة المناطق اللبنانية وخلق ثقافة الطاقة الخضراء لدى المواطنين كافةً. وأخيراً كلمة الدكتور جوزيف الأسد حيث شدد على أهمية التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص ومبادرات الجمعيات لمساعدة الدولة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout