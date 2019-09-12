أرسلان: لن نساوم على أيّ بند من بنود لقاء بعبدا.. ولا على دم الشهيدين

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غرّد رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني الأمير طلال أرسلان عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "سمعنا بتغريدة اليوم توحي وكأن هنالك تراجع عن مقررات بعبدا وهذا الأمر ليس لصالح أحد وليس لصالح استتباب الأمن والطمأنينة لأهلنا في الجبل.. من جهتنا مصرون على كل بند اتفقنا عليه في لقاء بعبدا برعاية فخامة رئيس الجمهورية، ولن نساوم على أي بند من البنود التي تم الاتفاق عليها".

وأضاف: "نؤكد للجميع بأننا قد رفعنا الغطاء عن أي متورّط في جريمة قبرشمون ونطالب بأن تجري التحقيقات بدءاً بوزيرنا صالح الغريب الى كل المرافقين الذين كانوا بالموكب ولن نرضى بالمساومة على دم الشهيدين البرّيْن سامر أبي فراج ورامي سلمان، فاقتضى التوضيح".