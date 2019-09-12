روكز: أن يُضحّى بالجيش ذروة الفساد ولا حجة للوصول إلى حرمانه من الغذاء

A + A -

علّق النائب شامل روكز على عدم تأمين الطعام للمؤسسة العسكرية قائلاً: "بئس الزمن الذي بلغناه، زمن تضرب فيه المؤسسة العسكرية من خلال عدم الاتزام بتأمين غذاء الجيش".



وأكّد أنّه "من المعيب والمخزي والمخجل أن نبلغ هذا الحد، بل إن العيب والخجل لا يصفان حجم الجريمة التي يرتكبها كل مسؤول تورط بتأخير صرف الاموال اللازمة من مخصصات الجيش الغذائية".



وقال في بيان: "فعلاً تعدى الأمر حدود المنطق: بدأ المخطط بضرب المتقاعدين بلقمة عيشهم، واليوم يستكمل باستهداف لقمة غذاء من هم في الخدمة. إن تقاذف المسؤوليات في هذا الموضوع غير مجدي، فاذا كانت الموازنة المتقشفة من جهة وضغوطات الخارج من جهة أخرى ادت الى حرمان الجيش السلاح النوعي، فلا حجة ولا مبرر للوصول الى حرمانه من الغذاء المصان ببنود الموازنة، ولا مبرر لتأخير دفع المستحقات المتعلقة به".



وأضاف روكز: "حقاً الحقارة والندالة تتبرآن من هؤلاء المسؤولين الذين نستذكرهم بالقول الشهير: "الذي خان وطنه وباع بلاده مثل الذي يسرق من مال ابيه ليطعم اللصوص، فلا ابوه يسامحه ولا اللص يكافئه".



ورأى "أن يضحّي الجيش فهذا من صلب العقيدة، أمّا أن يُضحّى به فهذه ذروة الفساد ومساسٌ بخطّ الدفاع الأخير عن الدولة والمؤسّسات".



وأكّد أنّه "ناقوس الخطر لمن لم يَبِع ضميره بَعْد من أهل السلطة: أنقذوا لبنان الذي سيسقط حتمًا مع سقوط جيشه، وهذا ما لن نسمح به مع الشرفاء من أهل هذا الوطن".