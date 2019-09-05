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توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم وقطاع الشباب في التيار

5
SEPTEMBER
2019
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زار وفد من قطاع الشباب والرياضة في التيار الوطني الحر ضم منسق عام القطاع جهاد سلامة ونائبه ايلي الخوري والناشط اسعد نبتي الجامعة الأميركية للثقافة والتعليم AUCE حيث كان في استقبالهم نائب رئيس الجامعة الدكتور هاني حيدورة ورئيس قسم ادارة الأعمال الدكتور غسان عبد القادر.

 

وقد وقع الأستاذ سلامة والدكتور حيدورة بروتوكول تعاون تمنح على اساسه الجامعة حسومات خاصة على الأقساط لطلاب التيار الوطني في كافة فروعها المنتشرة في بدارو، البوشرية، الحدت، الكورة، صور، بعقلين، النبطية، بنت جبيل.
علما ان الجامعة تقدم شهادات معادلة في كافة اختصاصاتها.

للراغبين بالإستفادة من هذه المنح الرجاء التواصل مع قطاع الشباب على الرقم التالي: 03108374

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