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مخزومي زار محافظ بيروت: الزيارة هي للبحث في الملفات الملحة في بيروت وعلى رأسها ملف النفايات

29
AUGUST
2019
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زار رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي محافظ مدينة بيروت زياد شبيب، ترافقه عضو مجلس بلدية بيروت السيدة هدى الأسطة قصقص.

إثر اللقاء، قال مخزومي إن الزيارة هي للبحث في الملفات الملحة في بيروت وعلى رأسها ملف النفايات. وجدد رفضه لمشروع المحارق، مؤكداً أن بيروت لا تحتمل محرقة تشكل خطراً أكيداً على البيئة والصحة العامة. وأشار إلى أنه وعد أهل بيروت في العقد الذي أبرمه معهم بأن يهتم بالبيئة ولن يخلف هذا الوعد.


ودعا مخزومي إلى ضرورة تحديث إدارة بلدية بيروت، مؤكداً أن مكننة الإدارة ضروري جداً في هذه المرحلة، خصوصاً أن المجلس البلدي انتخب على أساس تطوير العمل وتحديثه، لافتاً إلى أن مندوبة حزب الحوار الوطني في البلدية السيدة هدى الأسطة قصقص مختصة في مجال المعلوماتية. وشدد على ضرورة إنهاء الخلافات داخل المجلس لأن بيروت تستحق مجلس بلدي نشيط ومتعاون.


وعن حرش بيروت، جدد التأكيد على ضرورة تنفيذ قانون حماية الحرش الذي أقر في مجلس النواب وإزالة جميع المخالفات في الحرش، داعياً إلى إيلاء الحدائق العامة في بيروت اهتماماً حقيقياً وزيادة المساحات الخضراء، فأهل بيروت يستحقون بيئة خضراء ونظيفة. وشدد على ضرورة إعادة تأهيل حديقة المفتي الشهيد حسن خالد كما كانت بل أفضل مما كانت عليه.


ولفت مخزومي إلى الهبة التي تقدم بها لبلدية بيروت لمعالجة المشكلة التي نتجت عن طوفان المياه الآسنة في الرملة البيضاء، متسائلاً عن سبب التأخير في التنفيذ لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار، ومؤكداً على ضرورة الاستفادة من الهبة ريثما يتم تشغيل محطتي التكرير.


وكان مخزومي قد استقبل في مكتبه في وسط بيروت القائم بالأعمال في سفارة جنوب إفريقيا في لبنان سولومزي مهلانا. وتداول معه في التطورات الإقليمية والدولية. وقال مخزومي إن الحديث تطرق إلى أهمية العلاقات بين لبنان وجنوب أفريقيا وسبل تعزيزها، لافتاً إلى ضرورة جذب الاستثمارات بما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلدين.

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