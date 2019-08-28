الوزير جريصاتي تبلغ موقفا فرنسيا من التطورات الاخيرة

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استقبل وزير شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي ظهر اليوم في مكتبه في قصر بيت الدين، القائمة باعمال السفارة الفرنسية في بيروت السيدة سالينا غرونيه كاتالانو، وعرض معها الأوضاع العامة في لبنان خصوصا الوضع الأمني بعد العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت والخطوات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمعالجة تداعياته .



ونقلت السيدة كاتالانو موقف بلادها الداعي الى ضرورة ضبط النفس لاسيما وان لبنان على مشارف التمديد للقوات الدولية العاملة في الجنوب " اليونيفيل" ، خصوصا ان فرنسا ساهمت مع دول أخرى في اعتماد " قرار ملائم" من شأنه التمديد للقوات الدولية سنة إضافية .



وقد اطلع الوزير جريصاتي الديبلوماسية الفرنسية على المواقف التي صدرت عن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من التطورات الأخيرة .