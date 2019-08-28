هكذا علّق السيد نصرالله على موعد الردّ على الإعتداء الإسرائيلي!

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أعلن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن "وقت ضربة القنيطرة كان الجو حامي وفي 6 شهدا ونطرنا 10 أيّام، فهلق مش مستعجلين أبداً، خلي الإسرائيلي مستنفر".



وتطرق نصرالله الى الطائرات المسيرة خلال لقاء علمائي مع قرّاء عزاء لمناسبة قرب حلول ذكرى عاشوراء، فأكد نصرالله أن "حزب الله لم التزم بإسقاط كل الطائرات"، وقال: "ما حدا ينط يقول يا سيد في mk بالجو، المقاومة بتقدّر أيمتى ووين تضرب، يمكن تنزل ٤-٥ طيارات مش أكتر بشكل يقيّد حركة الإسرائيلي الاستطلاعية. فإذا عنا سلاح نوعي مش رح نستهلكه بالطائرات المسيرة".



وختم السيد نصرالله مطمئناً: "فيكن تناموا مرتاحين، الرد مش اليوم".