ماذا وراء سقوط طائرتين إسرائيليتين في لبنان؟!

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أكدت مصادر لقناة العالم، سقوط طائرتين إسرائيليتين مسيرتين في جنوب العاصمة اللبنانية بيروت.

وقالت المصادر ان الطائرتين سقطتا اليوم الاحد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل قرب المبنى المركزي للاعلام التابع لحزب الله.

وأكدت المصادر ان الطائرة الاولى لم تنفجر والطائرة الثانية سقطت على سطح احد المباني دون أن تخلف ضحايا أو خسائر مادية.

هذا وأفادت وسائل الإعلام السورية الرسمية، مساء السبت، بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة دمشق، وذكرت أن الدفاعات الجوية تتصدى لأهداف معادية. وأكدت المصادر الخبرية ان الانفجارات كانت نتيجة هجوم طائرات حربية اسرائيلة على مطار المزة.

ويؤكد بعض المحللين، ارتباط الهجوم الاسرائيلي المتزامن على سوريا ولبنان بتهديدات نتنياهو الاخيرة، حيث اشار رئيس وزراء الاحتلال الى اسامي بعض البلدان وأكد انه سيستهدف "قواعد ايرانية" (حسب زعمه) فيها. وقبل ايام اتهم الكثير من المحللين الاحتلال الاسرائيلي بقصف قواعد الحشد الشعبي في العراق.