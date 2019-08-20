راشل كرم لبستاني: "معاليك... مجرور مفتوح بين الأراضي الزراعية"! والوزيرة توضح...

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سألت الاعلامية راشيل كرم عبر حسابها على "تويتر" معالي الوزيرة ندى البستاني خوري: "معاليك ندى البستاني خوري في ناس حابين يوصلولك انو مجرور حراجل بصب بوادي الصليب ليصبح الرافد الأساس لنهر الكلب بدل من نبعي العسل واللبن ليحول المنطقة إلى مجرور مفتوح بين الأراضي الزراعية بدل أن تكون منطقة سياحية ومحمية بيئية!! المسألة تخطت قدرات البلدية هل من جواب؟"

فأتى الرد من الوزيرة بستاني خوري: "بعد أن عملت وزارة الطاقة والمياه ومجلس الانماء والاعمار على التفاهم مع أبناء المنطقة من أجل تحديد موقع محطة معالجة الصرف الصحي في أعالي كسروان، تمّ مؤخراً تلزيم المشروع لشركة إيطالية على أن تبدأ الأعمال فور انتهاء إجراءات الاستملاك أي مع بداية فصل الشتاء"