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مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي ما نقلته "رويترز"

2
AUGUST
2019
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صدر عن مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية البيان الاتي:


نقلت وكالة "رويترز" في خبر لها من لندن كلاماً فسرت فيه على نحو خاطئ ما جاء في كلمة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حفل تخريج الضباط حول التضحيات التي ينبغي ان يقدمها اللبنانيون للمساعدة في انهاض الاقتصاد الوطني.


ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ينفي نفياً قاطعاً ان يكون رئيس الجمهورية اشار في كلمته الى "امكانية الاستعانة بصندوق النقد الدولي للحصول على المساعدة اذا لم تثمر جهود الاصلاح التي تبذلها الحكومة عن تحسن المالية العامة للدولة بالقدر الكافي"، كما جاء في خبر "رويترز"، ويحذّر من مغبة تعميم مثل هذه الاخبار المختلقة، لا سيما وان ما نشرته "رويترز" احدث تداعيات سلبية على السندات السيادية للدولة اللبنانية وكلفة التأمين عليها.


ان مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية يجدد التأكيد على ان ما قصده رئيس الجمهورية في كلمته امس هو دعوة اللبنانيين من دون استثناء الى التضحية مرحلياً والتخلي عن بعض المكتسبات لئلا نخاطر بفقدها كلها وذلك للمساعدة في مواجهة الازمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية القاسية التي تمر بها البلاد، وبالتالي لا يمت كلام الرئيس بأي صلة الى ما ذهبت اليه وكالة "رويترز" في استنتاجاتها الخاطئة.

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