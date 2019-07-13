بعد اتهامات أميركية.. مادورو يكشف حقيقة "علاقته بحزب الله" !

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بعد اتهامات أميركية، نفى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو صلات بلاده بـ"حزب الله"، ودافع مادورو عن وزير الصناعة في حكومته طارق العيسمي المستهدف من قبل واشنطن و"خونة" يربطونه بـ"حزب الله"، بحسب قوله.

وفي خطاب خلال تجمع حضره العيسمي الذي يشغل منصب نائب الرئيس أيضا، أكد مادورو أن الحكومة الأميركية "تمضي وقتها في مهاجمة" وزير الصناعة لأنه "ابن زوجين عربيين (...) وينتمي إلى عائلة جزء منها في سوريا وجزء منها في لبنان".

وأضاف الرئيس الاشتراكي: "يريدون ربطه بحزب الله. أعرف طارق وأعرفه بشكل جيد جدا. لم يتصل يوما بأي شخص من حزب الله".

وأدرجت واشنطن التي تدعم المعارض الفنزويلي خوان غوايدو، العيسمي (44 عاما) في شباط/ فبراير 2017 على لائحة لمهربي المخدرات.