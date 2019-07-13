أسرار الصحف ليوم السبت 13 تموز 2019

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الجمهورية

يشكو معنيون في حركة الإتصالات لإحتواء أزمة الجبل مما يسمونه عدم ثبات بعض الأطراف

على مواقفهم وقولهم الشيء وعكسه في آن معاً.

لفتت أوساط إقتصادية إلى إبتكار طرق جديدة للهدر والفساد عبر إقامة مشاريع جديدة في مؤسسات للدولة ليس وقتها حالياً.



البناء

كواليس

قالت مصادر أوروبية إنّ قيام بريطانيا باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية الذي أرادته واشنطن ولندن تعبيراً عن عرض قوة بوجه إيران يبدو مناسباً لطهران أن يطول أمده قبل أن تقوم بالردّ لأنّ هدف إيران هو اضطراب سوق النفط وسيادة القلق على تنقل النفط والغاز وما يترتب على ذلك من ارتفاع أسعار يحقق أهداف إيران بالقول انّ حرمانها من بيع نفطها يسبّب أزمة في السوق النفطية العالمية وفق معادلة «ما لم نبع نفطنا بحرية كاملة فكلّ النفط لن يُباع بحرية كاملة»…

اللواء

غمز

لاحظ زملاء وزير سيادي شحوباً على محيّاه، بسبب حنقه على عمل لجنة المال النيابية؟

لغز

أعاد حزب بارز النظر في موقفه في ضوء بوانتاج وزاري، لا يسمح بتجاوز التعادل في مجلس الوزراء!

همس

تعتبر مصادر نيابية أن ربط الجلسات النيابية بشروط ، أدى إلى نتائج مفيدة، والجلسات ستعقد.