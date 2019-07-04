living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هل الوزير جبران باسيل...؟ بس هذه هي الحقيقة

4
JULY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كتب احد الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي عن اعتراض البعض على زيارة الوزير جبران باسيل الى طرابلس الاحد المقبل:

"اسمي جوزف ابوزهره

لست منتميا إلى اي حزب لبناني

ولست مع فريق ٨ اذار ولا مع فريق ١٤ اذار

ولست مع مسيحيتي ضد طائفة اخرى

انا مع الغاء الطائفية السياسية في لبنان

لقد سمعت بهذه الايام عدة تحذيرات إلى الوزير جبران باسيل بعدم زيارة طرابلس وآخر تحذير من خلدون الشريف مستشار الرئيس نجيب ميقاتي وانا اكن كل احترام ومودة الى الرئيس نجيب ميقاتي

اوجه سؤالي الى اهل طرابلس الشرفاء

هل الوزير جبران باسيل هو الذي أشعل فتيل الحرب بين اهل طرابلس وجبل محسن لمدة سنتين وأكثر

هل الوزير جبران باسيل منع ترميم معرض كرامي الدولي

هل الوزير جبران باسيل هو الذي شارك وجعل من طرابلس مدينة الحرمان والجوع والفقر

هل هو من منع بناء المصانع وتشغيل المدينة الاقتصادية والمرفأ وخلق الاف فرص العمل ؟

هل هو من منع ترميم المدارس والجامعات وبناء المساكن الشعبية

هل هو من منع تمويل المستشفيات في شمال لبنان

هل هو من منع ترميم الأسواق الشعبية في طرابلس

هل هو من يوظف ازلامه في مؤسسات الشمال هل هو مسؤول عن نهب مرفاء طرابلس والمحسوبيات في التوظيف

هل هو مسؤول عن موت المريض على باب مستشفيات طرابلس

هل هو مسؤول عن التحاق بعض الشباب الطرابلسي بداعش

هل هو مسؤول عن ادخال شباب طرابلس الى السجون طرابلس مدينة العلم والعلماء مدينة الثقافة والحضارات والتاريخ والالفة والمحبة

اذا كان بطرابلس كم سياسي بوزعوا شويت مساعدات

ما تنسوا بطرابلس في شرفاء لهم كلمتهم وتاريخهم المشرف

طرابلس بحاجة الى رجل سياسي شهم وعدها عدة مرات بأنه يحمل وجعها وحرمانها الى مجلس الوزراء ويثيره امام الرأي العام ربما ينجح الجميع في اعادتها الى سكة العمل من اجل إنماءها بدل صراخ النعرات التي لا تشبع جائع ولا تخفف الم مريض ولا تؤمن فرصة عمل لشباب بحاجة اليه.

عزرا يمكن كلمتي تجرح اصدقائي بطرابلس بس هذه هي الحقيقة"

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout