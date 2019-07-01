الرئيس عون استقبل النائب ارسلان والوزير الغريب: تمنيت احالة جرائم الامس الى المجلس العدلي

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، رئيس "الحزب الديمقراطي اللبناني" النائب طلال ارسلان ووزير الدولة لشؤون النازحين صالح الغريب في حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، واطلع منهما على الملابسات التي رافقت الاحداث التي وقعت امس في منطقة عاليه.

واوضح النائب ارسلان بعد اللقاء انه تمنى والوزير الغريب، احالة محاولة اغتيال وزير الدولة لشؤون النازحين التي وقعت امس، الى المجلس العدلي، كما وضع النائب ارسلان بتصرف الرئيس عون عدداً من المعلومات المتوافرة لديه عما حصل.