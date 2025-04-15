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4 أشياء عليك القيام بها قبل 9 صباحاً لإنقاص وزنك

15
APRIL
2025
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إن الروتين الصباحي يمكن أن يكون له تأثير كبير على فقدان الوزن. بحسب ما نشره موقع "Eating Well"، تقول ميليسا متري، الحاصلة على ماجستير العلوم من جامعة سانت جوزيف وأخصائية تغذية في ولاية كونيكتيكت: "إن بناء روتين صباحي صحي يخلق زخمًا لمواصلة العادات المفيدة طوال اليوم".
 
ووفقا لما ورد في تقرير موقع "Eating Well"، الذي اطلعت عليه العربية.نت، حدد أخصائيو تغذية مرموقون ما يجب على المرء فعله في الصباح لتعزيز فقدان الوزن وبدء اليوم بصحة جيدة في إطار خطة مكونة من أربع خطوات لتحقيق النجاح، كما يلي:
 
1. قسط كافٍ من النوم
يجب الانتباه إلى أن قلة النوم يمكن أن تُعيق تحقيق أهداف إنقاص الوزن. إن النوم أقل من سبع ساعات الموصى بها لا يجعل الشخص يشعر بالخمول فحسب، إنما تقول ماندي إنرايت، أخصائية تغذية ومؤلفة كتاب "30-Minute Weight Loss Cookbook"، إن "عادات النوم غير المنتظمة يمكن أن تؤدي إلى زيادة الشهية، واختيارات طعام غير صحية، وزيادة إجمالية في السعرات الحرارية".
 
وعلى الرغم من أن الاستيقاظ مبكرًا يمكن أن يزيد من حرق السعرات الحرارية من خلال التحفيز على الحركة، إلا أنه ربما يأتي بنتائج عكسية إذا لم يحصل الشخص على قسط كافٍ من النوم.
 
2. كوب من الماء
إن الاعتياد على شرب كوب من الماء مباشرة بعد الاستيقاظ يساعد في تحقيق الأهداف اليومية من الماء ويُمكن أن يساعد أيضًا على إنقاص الوزن.
 
تقول متري إن "شرب كوب من الماء خلال 30 دقيقة من الاستيقاظ يُعزز عملية الهضم ويُحسن عملية الأيض، ويقي من الجفاف". وتضيف أنه ربما يُقلل من الرغبة الشديدة في تناول الطعام ويُسهّل اتخاذ خيارات صحية لبقية اليوم.
 
وتقول بوني تاوب ديكس، أخصائية تغذية ومؤلفة كتاب "Read It Before You Eat It"، إن دراسة سابقة توصلت إلى أن المتطوعين الذين شربوا كوبين تقريبًا من الماء قبل 30 دقيقة من الوجبات لمدة 12 أسبوعًا، فقدوا ما يقرب من 2 كيلوغرام.
 
3. وجبة فطور غنية بالبروتين
تُظهر الأبحاث باستمرار أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يمكن أن يدعم فقدان الوزن عن طريق منع الإفراط في تناول الطعام وتناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل. تقول متري: "إن بدء اليوم بوجبة فطور غنية بالبروتين يمكن أن يدعم فقدان الوزن من خلال الشعور بالشبع لفترة أطول، وتقليل الرغبة الشديدة في تناول الطعام، والمساعدة على تناول سعرات حرارية أقل على مدار اليوم".
 
لإعداد فطور غني بالبروتين، ينبغي أن يشمل البيض والزبادي اليوناني والجبن القريش والمكسرات وحتى البقوليات.
 
4. النشاط البدني
تُساعد ممارسة الرياضة في الصباح على إنقاص الوزن بطرق متعددة. تقول إنرايت إن نتائج "بعض الأبحاث تشير إلى أن الحركة الصباحية يمكن أن تُعزز حرق الدهون، وتُنشط عملية الأيض، وتُحسّن التحكم في الشهية".
 
كما توصلت الأبحاث إلى أن ممارسة الرياضة الصباحية من المرجح أن تؤدي إلى خيارات غذائية إيجابية طوال اليوم، مما يعزز المزيد من الطاقة والعادات الصحية بشكل عام.
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