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أمراض يمكن أن تسببها الحلويات

4
FEBRUARY
2025
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تشير الدكتورة ماريات موخينا خبيرة التغذية إلى أن الحلويات والمعجنات يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بأمراض مختلفة، لذلك من المهم الحد من استهلاكها.
 
ووفقا لها، تسبب الحلويات الإدمان، مثل المخدرات. كما تسبب ارتفاع مستوى الجذور الحرة والحماض (عملية يقوم بها الجسم للمحافظة على الأس الهيدروجيني للدم). وكل هذا يؤدي إلى تحول في منظومة المناعة، بحيث لم تعد ترى خلايا متغيرة وراثيا- أي خلايا سرطانية. لذلك تحذر من عملية تراكم الطفرات لأنها في الواقع الطريق الأول إلى التسرطن - نمو وتطور الأورام السرطانية.
 
وتشير الخبيرة إلى أن معظم المعجنات بما فيها البسكويت والكعك، وغيرها تحتوي على السمن النباتي (سمن مهدرج)، الذي بدوره يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. كما أن وجود كمية كبيرة من الدهون والكربوهيدرات في النظام الغذائي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بالسمنة، والسكر يمكن أن يؤدي إلى تطور داء السكري.
 
وتجدر الإشارة إلى أن نتائج دراسة أجراها علماء من كلية علوم التغذية والسياسة بجامعة تافتس أظهرت أن شرب المشروبات المحلاة بالسكر يسبب سنويا 2.2 مليون حالة جديدة من النوع الثاني من داء السكري و1.2 مليون حالة من أمراض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم.
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