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الألم في منطقتين مؤشر للسرطان الأكثر رعبا.. فانتبهوا!

11
DECEMBER
2024
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أدرج دكتور لوت، أخصائي الوخز بالإبر من مدينة نيويورك، بعض أعراض ما وصفه بأنه الشكل "الأكثر رعبا" من السرطان، في سياق مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على منصة "تيك توك"، حيث اعتاد أن يقدم النصائح الصحية بانتظام، وفقًا لما نشره موقع Surrey Live.
 
سرطان البنكرياس
وأوضح دكتور لوت كيف كان متابعوه يراسلونه "بقلق بشأن نوع محدد من السرطان"، قائلًا إن هذا النوع "الأكثر رعبا" من المرض هو سرطان البنكرياس.
 
ووفقًا لجامعة يوتا هيلث، فإن حوالي 8.5% فقط من مرضى سرطان البنكرياس يظلون على قيد الحياة بعد خمس سنوات من تشخيصهم، مما يجعله أحد أكثر أشكال المرض فتكًا.
 
صعوبة التشخيص المبكر
لا يوجد اختبار فحص روتيني لسرطان البنكرياس، وربما يكون التشخيص المبكر أمرًا صعبًا. ومن هذا المنطلق، حرص دكتور لوت على إدراج "بعض الأعراض الأساسية التي يمكن أن تدفع الشخص لزيارة الطبيب، فيما يتعلق بهذا النوع من السرطان".
 
أعراض لا يجب تجاهلها
وقال إنه بسبب موقع البنكرياس، يمكن أن يكون كل من "آلام الظهر" و"آلام البطن" من الأعراض. وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، فإن هذا الألم "ربما يكون أسوأ عند تناول الطعام أو الاستلقاء، ويتحسن عند الميل بالجسم للأمام".
 
أعراض اليرقان
كما ذكر دكتور لوت أن "الجلد الجاف والحكة الذي يتحول إلى اللون الأصفر" وكذلك "بياض العينين الذي يبدأ في التحول إلى اللون الأصفر"، من أعراض اليرقان، والذي يمكن أن يحدث عندما يسد ورم في رأس البنكرياس القناة الصفراوية.
 
الإصابة بداء السكري
وأضاف دكتور لوت أن من بين الأعراض الأخرى تأتي الإصابة بمرض السكري "في وقت لاحق من الحياة، في الأربعينيات والخمسينيات من العمر". كما أن "الغثيان والقيء" من الأعراض، "لأن سرطان البنكرياس يعطل الجهاز الهضمي ويسده أحيانًا".
 
توصيات مهمة
وأنهى دكتور لوت مقطع الفيديو الخاص به بإخبار الأشخاص بضرورة مراجعة طبيب إذا كانوا يعانون من أي من هذه الأعراض.
تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية إن أعراض سرطان البنكرياس يمكن أن تشمل ما يلي:
 
• تحول بياض العينين أو الجلد إلى اللون الأصفر (اليرقان)، ويمكن أن يعاني المريض أيضًا من حكة في الجلد، وبول داكن اللون وبراز شاحب أكثر من المعتاد
 
• فقدان الشهية أو فقدان الوزن دون محاولة ذلك
 
• الشعور بالتعب أو انعدام الطاقة
 
• ارتفاع درجة الحرارة أو الشعور بالحرارة أو الرعشة
 
• الشعور بالإنهاك أو المرض
 
• الإسهال أو الإمساك، أو تغيرات أخرى في البراز
 
• ألم في الجزء العلوي من البطن والظهر، والذي يمكن أن يصبح أسوأ عند تناول الطعام أو الاستلقاء ويتحسن عند الميل للأمام
 
• أعراض عسر الهضم، مثل الشعور بالانتفاخ
 
وتوصي هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) بطلب موعد عاجل مع الطبيب العام إذا تحولت العينان أو البشرة إلى اللون الأصفر، أو إذا كان الشخص مريضًا لأكثر من يومين، أو إذا كان يعاني من الإسهال لأكثر من سبعة أيام.
 
ويضيف موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية: "بعض هذه الأعراض شائعة جدًا ويمكن أن تكون ناجمة عن حالات أخرى. إن وجود الأعراض لا يعني بالتأكيد أن الشخص مصاب بسرطان البنكرياس، ولكن من المهم أن يتم فحصه بواسطة طبيب عام".
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