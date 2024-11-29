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7 وجبات خفيفة نباتية.. لخفض مستويات الكوليسترول السيئ

29
NOVEMBER
2024
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تقلل الألياف القابلة للذوبان امتصاص الكوليسترول في مجرى الدم. ووفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic، يؤدي تناول 5 إلى 10 غرامات من الألياف القابلة للذوبان يوميًا إلى خفض نسبة كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة.
 
وبحسب ما نشره موقع India، فإن الوجبات النباتية السبعة التالية يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول السيئ LDL:
 
1-الأفوكادو وخبز الحبوب الكاملة: يحتوي الأفوكادو على دهون أحادية غير مشبعة تساعد على تقليل نسبة الكوليسترول السيئ في الدم. يمكن فرد الأفوكادو على خبز الحبوب الكاملة للحصول على المزيد من الألياف.
 
2-شرائح التفاح مع زبدة الفول السوداني: إن التفاح غني بالبكتين، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وتضيف زبدة الفول السوداني جرعة من الدهون الصحية.
 
3-شرائح الطاقة من الشوفان وبذور الكتان: يتميز الشوفان وبذور الكتان بأنهما غنيان بالألياف القابلة للذوبان، وهما معروفان بخفض نسبة الكوليسترول. يمكن صنع شرائح الطاقة في المنزل لتكون وجبة خفيفة صحية للقلب.
 
4-أصابع الخضراوات مع الحمص: تحتوي الخضراوات مثل الجزر والخيار والفلفل الحلو على نسبة عالية من الألياف وتتناسب بشكل مثالي مع الحمص، مع إضافة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون المفيد للقلب.
 
اللوز اللوز
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5-مزيج اللوز والجوز: توفر حفنة صغيرة من اللوز والجوز الدهون الصحية ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تخفض الكوليسترول السيئ.
 
6-بودنغ بذور الشيا: تعد بذور الشيا مصدرًا رائعًا للأحماض الدهنية أوميغا-3 والألياف ومضادات الأكسدة. يمكن إعداد بودنغ بذور الشيا مع حليب اللوز للحصول على وجبة خفيفة تساعد على خفض الكوليسترول.
 
7-حمص محمص: يحتوي الحمص المحمص على نسبة عالية من الألياف والبروتين، وهو عبارة عن وجبة خفيفة مقرمشة ومشبعة يمكن أن تساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ.
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