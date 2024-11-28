روبوتات متناهية الصغر لعلاج السرطان.. جديد العلم

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يعمل باحثون في "جامعة سيدني نانو إنستيتيوت"، على تطوير روبوتات متناهية الصغر يمكن استخدامها في توصيل أدوية موجهة لعلاج السرطان، وفقا لما أعلنته الجامعة اليوم الخميس.

ويطبق الدكتور مينه تري لوو، والدكتورة شيللي ويكهام، طريقة تُسمى "دي إن إيه أوريجامي"، التي تستخدم قدرة الطي الطبيعية للحمض النووي لإنشاء هياكل بيولوجية جديدة ومفيدة، كما أفادت الجامعة في بيان صحافي. وتم نشر البحث اليوم الخميس في مجلة "ساينس روبوتيكس".

وركز العلماء على إنشاء وحدات "دي إن إيه أوريجامي" معيارية تعرف باسم "فوكسيلز" يمكن إعادة تكوينها إلى هياكل معقدة ثلاثية الأبعاد.

ويمكن برمجة هذه الهياكل النانوية وتكييفها لتأدية وظائف محددة.