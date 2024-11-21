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خطر صحي جسيم تجلبه لك صالونات التجميل!

21
NOVEMBER
2024
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حذر طبيب استشاري من خطر صحي جسيم قد ينجم عن غسل الشعر في صالونات التجميل.
 
وعبر حسابه على "إنستغرام"، أوضح الدكتور أرون نايك، استشاري جراحة الأعصاب في الهند، أن ثني الرقبة بشكل مفرط إلى الوراء أثناء غسل الشعر قد يضغط على الشرايين في الرقبة، ما يعيق تدفق الدم إلى الدماغ ويعرّض الشخص لأعراض خطيرة مثل الدوخة وفقدان الرؤية والخدر واضطراب الكلام.
 
وفي حال استمر الضغط على الشرايين لفترة طويلة، قد يتسبب ذلك في سكتة دماغية قاتلة.
 
وأشار نايك إلى أن الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري أو تاريخ من مشكلات الرقبة، هم أكثر عرضة لخطر هذه الحالة.
 
وعرّف الأطباء هذه الظاهرة بـ"متلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل"، وقد تم توثيق أول حالة منها في الولايات المتحدة عام 1993، حيث تم الإبلاغ عن العديد من الحالات منذ ذلك الحين.
 
ومن أبرز الحالات، حادثة أديل بيرنز، وهي أم لطفلين من غلاسكو، التي أصيبت بسكتة دماغية في صالون تجميل عام 2016 بعد غسل شعرها 6 مرات خلال جلسات الصبغة. وقد فقدت القدرة على الكلام والرؤية والحركة لمدة 24 ساعة.
 
وفي حالة أخرى، تحدثت إليزابيث سميث من سان دييغو عن إصابتها بسكتة دماغية بعد عدم تعديل الكرسي والوعاء في الصالون وفقا لمقاس جسدها، ما أدى إلى تمدد رقبتها بشكل مفرط.
 
ومن جانبه، قدم نايك مجموعة من النصائح التي يمكن أن تحمي عملاء صالونات التجميل من هذه المخاطر. أولا، يجب التأكد من دعم الرقبة بشكل صحيح أثناء الغسيل، مثل وضع منشفة أو وسادة تحت الرقبة لتجنب انحناء الرقبة بشكل مفرط. كما يمكن تعديل ارتفاع الحوض أو الكرسي لتقليل الضغط على الرقبة.
 
وأكد على أهمية أخذ فترات راحة أثناء غسل الشعر لتخفيف التوتر على الرقبة، مع ضرورة مراقبة أعراض السكتة الدماغية مثل الخدر أو الضعف المفاجئ في الوجه أو الذراع أو الساق، والارتباك والدوخة وعدم وضوح الرؤية.
 
وفي حال حدوث أي من هذه الأعراض، يجب على الشخص إبلاغ مصفف الشعر فورا وطلب العناية الطبية.
 
وأوصى نايك الأشخاص الذين لديهم تاريخ من مشاكل الرقبة، التفكير في تقنيات غسيل الشعر البديلة، مثل استخدام بخاخ محمول أثناء الجلوس في وضع مستقيم.
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