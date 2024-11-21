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الجزر يتسبب بوفاة واحدة وعشرات الإصابات بأميركا

21
NOVEMBER
2024
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بعد أزمة البصل بوجبات البرغر الخاصة بماكدونالدز، والتي تسببت في إصابات عديدة بالإشريكية القولونية "إيكولاي"، ظهرت أزمة جديدة مماثلة، ولكن هذه المرة في الجزر العضوي.
 
فقد أدى تفشي بكتيريا الإشريكية القولونية "إيكولاي" في الجزر العضوي إلى سحب الكثير من منتجات الجزر المعبأ التابعة لعلامات تجارية شهيرة، من متاجر مختلفة على مستوى الولايات المتحدة الأميركية.
 
وتم سحب المنتجات بعد تفشي بكتيريا الإشريكية القولونيةO121، والتي أسفرت عن إصابة 39 شخصا في 18 ولاية، ودخول 15 حالة للمستشفى، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة في كاليفورنيا، حتى الآن، بحسب وسائل الإعلام الأميركية.
 
وتشمل الولايات التي أصيب فيها الناس بالمرض حتى الآن أركنساس وكاليفورنيا وكولورادو وماساتشوستس وميشيغان ومينيسوتا ومونتانا ونورث كارولينا ونيوجيرسي ونيويورك وأوهايو وأوريغون وبنسلفانيا وكارولينا الجنوبية وتكساس وفيرمونت وواشنطن ووايومنغ.
 
وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية يوم السبت الماضي، أن إحدى الشركات الشهيرة، التي يقع مقرها الرئيسي في بيكرسفيلد بولاية كاليفورنيا، قد سحبت بعض العلامات التجارية من الجزر العضوي الكامل والجزر العضوي الصغير. وأشار البيان إلى أن هذا الجزر لن يكون متاحا بعد الآن في متاجر البقالة ولكنه قد يظل موجودا في منازل المستهلكين.
 
وتم ربط هذا الجزر العضوي بتفشي البكتيريا الإشريكية القولونية "إيكولاي"، وهي عدوى بكتيرية يمكن أن تكون شديدة أو حتى مميتة للأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.
 
وقالت مراكز السيطرة على الأمراض إن العدد الإجمالي للمتضررين من هذا التفشي من المرجح أن يكون أعلى. وذلك لأن العدوى تستغرق عدة أيام لتظهر، ويستغرق الأمر أسابيع حتى يؤكد المسؤولون أن الحالة مرتبطة بهذا المرض. وبالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تظل حالات العدوى الأخف غير مُبلغ عنها.
 
يذكر أن نوع البكتيريا المرتبطة بحالة التفشي المرتبطة بالجزر العضوي يمكن أن يتلف بطانة الأمعاء، ما يسبب الإسهال الدموي. وتشمل الأعراض الأخرى تقلصات المعدة والحمى والغثيان والتقيؤ.
 
وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي العدوى إلى متلازمة انحلال الدم اليوريمية (HUS)، حيث تتلف خلايا الدم والكلى، ما قد يؤدي إلى الفشل الكلوي والوفاة.
 
وكشفت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إلى أن "إدارة الغذاء والدواء تعمل مع الشركة لتحديد مصدر التلوث، وما إذا كانت المنتجات الإضافية متأثرة، وما هي المتاجر التي تلقت الجزر الذي تم سحبه".
 
وفي الوقت نفسه، نصح مسؤولو الصحة المستهلكين، بعد التخلص من المنتجات المعنية، بغسل أي أسطح ربما لامست الجزر الذي تم سحبه، باستخدام الماء الساخن والصابون أو غسالة الأطباق.
 
كما أوصي المسؤولون بضرورة الاتصال بمراكز الرعاية الصحية أو التوجه إلى المستشفى في حال ظهرت أي أعراض شديدة لعدوى الإشريكية القولونية "إيكولاي"، مثل ارتفاع درجة الحرارة أو التقيؤ أو الإسهال الدموي.
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