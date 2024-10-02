النسيان وسوء النوم أعراض لمرض خطير!

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يشير الدكتور بوريس رودينكو جراح القلب والأوعية الدموية إلى أن 30 بالمئة من الجلطات الدماغية سببها انسداد الشريان السباتي.

ووفقا له، الكثيرون لا يعيرون أي اهتمام لأعراض مثل النسيان وقلة النوم والدوخة الخفيفة، مع أنها قد تشير إلى مشكلات في الشريان السباتي.

ويقول: "عندما تكبر لويحات تصلب الشرايين تدريجيا وتسد الشريان السباتي تماما تجري عملية تشكيل دورة دموية التفافية وتتكيف خلايا الدماغ مع الظروف الجديدة، ويمكن أن يلاحظ هذا في ضعف بسيط في الذاكرة وانخفاض رد الفعل والأداء".

ووفقا له، يمكن معالجة هذه المسألة بوضع دعامة في الشريان السباتي المسدود لاستعادة تدفق الدم بصورة طبيعية.