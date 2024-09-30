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10 أطعمة تحتوي على أعلى نسبة بروتين لكل 100 غرام

30
SEPTEMBER
2024
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يعد البروتين عنصرًا غذائيًا أساسيًا يدعم نمو العضلات وإصلاحها والصحة العامة. سواء كان الشخص يهتم ببناء العضلات أو بفقد الوزن أو يحافظ على نظام غذائي متوازن، فإن تضمين الأطعمة الغنية بالبروتين يمكن أن يكون مفيدًا. وفقًا لما نشرته صحيفة "Times of India"، إن هناك 10 أطعمة تحتوي على أعلى نسبة بروتين لكل 100 غرام، كما يلي:
 
1. صدور الدجاج
تحتوي صدور الدجاج الخالية من الجلد والعظام على 31 غراماً من البروتين، وهي واحدة من أكثر مصادر البروتين دهونًا. وهي مثالية لبناء العضلات وإدارة الوزن.
 
2. صدر الديك الرومي
يحتوي صدر الديك الرومي على 29 غراماً من البروتين. مثل الدجاج، فإن صدر الديك الرومي خالي من الدهون ومليء بالبروتين، مما يجعله خيارًا رائعًا لنظام غذائي منخفض الدهون.
 
 
3. سمك التونة
يحتوي سمك التونة المعلب في الماء على حوالي 29 غراما من البروتين. إنه غني بالبروتين إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية، وهي مفيدة لصحة القلب.
 
4. سمك السلمون
يحتوي سمك السلمون على نسبة بروتين تبلغ 25 غراماً لكل 100 غرام، مما يوفر بروتينًا عالي الجودة إلى جانب أحماض أوميغا-3 الدهنية الأساسية، مما يعزز صحة القلب والدماغ.
 
5. اللوز
إن تناول 100 غرام من اللوز يمنح الجسم نسبة تصل إلى 21 غراما من البروتين النباتي. كما يحتوي اللوز على الدهون الصحية والألياف وفيتامين E، مما يعزز صحة القلب والجلد.
 
6. العدس
عند طهيه تصل نسبة البروتين في كمية 100 غرام من العدس 25%. إنه مصدر رائع للبروتين النباتي، كما أن العدس غني بالألياف، مما يجعله ممتازًا للهضم وصحة القلب.
 
7. الزبادي اليوناني
يقدر محتوي الزبادي الخالي من الدهون بحوالي 10 غرامات من البروتين. كما أن الزبادي اليوناني غني البروبيوتيك، مما يعزز إصلاح العضلات وصحة الأمعاء.
 
8. جبن قريش
تصل نسبة البروتين في 100 غرام من الجبن القريش إلى 11%. ويتميز الجبن القريش أيضًا بأنه غني ببروتين الكازين، الذي يُهضم ببطء، مما يجعله وجبة خفيفة مثالية قبل النوم لاستعادة العضلات.
 
9. البيض
تحتوي بيضتان كبيرتان أو حوالي 100 غرا م من البيض على 13 غراماً. يوصف بروتين البيض بأنه كامل بسبب احتوائه على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ويشكل إضافة متعددة الاستخدامات لأي نظام غذائي.
 
10. التوفو
يبلغ محتوى التوفو من البروتين 8 غرامات لكل 100 غرام. يُصنف التوفر كمصدر ممتاز للبروتين النباتي، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية النباتية. كما يوفر الكالسيوم والحديد.
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