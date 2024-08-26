living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

فوائد مذهلة لفيتامين C.. يساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر

26
AUGUST
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
 
مع تقدم سكان العالم في السن، يستمر انتشار الأمراض العصبية مثل الخرف والزهايمر في الارتفاع.
 
ولكن تسلط الأبحاث الناشئة الضوء على الدور المحتمل للعوامل الغذائية، وخاصة تناول فيتامين C، في تقليل مخاطر وتطور هذه الحالات المنهكة.
 
كما يلعب فيتامين C، وهو مضاد للأكسدة قوي، دورًا حاسمًا في الحفاظ على صحة الدماغ، حيث يوفر دفاعًا طبيعيًا ضد التدهور المعرفي، وفقًا لما نشره موقع Only My Health.
 
صحة الدماغ
إن فيتامين C، أو حمض الأسكوربيك، معروف بخصائصه المعززة للمناعة، لكن فوائده تمتد إلى ما هو أبعد من درء نزلات البرد.
 
ويؤكد دكتور ساشين أدوكيا، طبيب الأعصاب في مومباي أن "فيتامين C باعتباره مضادًا للأكسدة أمر حيوي للغاية في حماية أنسجة المخ، وهو عامل يقلل من حالات الإصابة بأمراض مثل الخرف والزهايمر".
 
كما أضاف "فيتامين C يوفر للخلايا العصبية الحماية من أي ضرر، مما يعزز عملها كجزء من الإدراك".
 
وقد بحثت العديد من الدراسات في العلاقة بين تناول فيتامين C والصحة الإدراكية. أظهرت دراسة، نُشرت في دورية Alzheimer's Disease، أن الأفراد الذين لديهم مستويات أعلى من فيتامين C في الدم لديهم خطر أقل بكثير للإصابة بمرض الزهايمر.
 
وتشير الدراسة إلى أن خصائص فيتامين C المضادة للأكسدة يمكن أن تساعد في تخفيف الضرر التأكسدي الذي يؤدي إلى التدهور المعرفي.
 
كما أبرزت دراسة أخرى، نشرت في الدورية الأميركية Clinical Nutrition، أن كبار السن الذين لديهم مستويات كافية من فيتامين C أدوا بشكل أفضل في الاختبارات المعرفية مقارنة بأولئك الذين لديهم مستويات أقل.
 
وخلص الباحثون إلى أن الحفاظ على مستويات كافية من فيتامين C يمكن أن يساهم في تحسين صحة الدماغ وتقليل خطر الإصابة بالخرف.
 
مصادر غذائية لفيتامين C
وللاستفادة من الفوائد المعرفية لفيتامين C، من الضروري دمج الأطعمة الغنية بفيتامين C في النظام الغذائي.
 
كما يوصي دكتور أدوكيا بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين C، بما يشمل البرتقال والتوت والخضروات الورقية، بشكل متكرر لتحسين وظائف المخ ومحاربة عملية الشيخوخة.
 
ويمكن أن يساعد الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة في الحفاظ على مستويات فيتامين C المثلى في الجسم، ودعم صحة المخ والرفاهية العامة.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   