living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

خبر سار لنحو نصف رجال العالم.. علاج لن تتوقعه للصلع الوراثي

30
JULY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
زف العلماء خبراً ساراً لنحو نصف رجال العالم. فقد اكتشفوا أنه يمكن استخدام السكر الطبيعي الموجود في البشر والحيوانات كعلاج موضعي للصلع الوراثي عند الرجال.
 
وقد يوفر هذا الاكتشاف بديلاً غير جراحي وغير مكلف وأكثر أماناً من العلاج الرائد مينوكسيديل، وفق ما نقل موقع New Atlas عن دورية Frontiers in Pharmacology.
 
بعد 8 سنوات
في التفاصيل، اكتشف فريق دولي من العلماء من جامعة شيفيلد وجامعة كومساتس الباكستانية أن المركب العضوي 2-ديوكسي-دي-ريبوز 2dDR يمكن أن يحفز نمو الشعر الجديد، بعد 8 سنوات من البحث في كيفية مساعدة المركب العضوي في التئام الجروح.
 
جاء الاكتشاف العرضي عندما لاحظ الباحثون ظهور الشعر حول بقع الجروح ونموه بشكل متسارع، مقارنة بالمناطق غير المعالجة. ويعتقدون أن هناك تأثيرا مباشرا على بصيلات الشعر المريضة.
 
إجابة بسيطة
وقالت شيلا ماكنيل، وهي أستاذة في جامعة شيفلد، إن "الصلع الوراثي عند الذكور هو حالة شائعة جداً، تؤثر على الرجال في جميع أنحاء العالم. لكن في الوقت الحالي لا يوجد سوى عقارين مرخصين من قِبل إدارة الغذاء والدواء FDA لعلاجه".
 
كما أشارت إلى أن نتائج البحث الجديد "تؤكد أن الإجابة على علاج تساقط الشعر ربما تكون بسيطة مثل استخدام سكر الديوكسي ريبوز الطبيعي لتعزيز تدفق الدم إلى بصيلات الشعر لتشجيع نمو الشعر".
 
20 يوماً
في الدراسة، تلقت فئران المختبر علاجات يومياً لمدة 20 يوماً. بعد ذلك تم تحليل أقسام الجلد لقياس طول الشعر وقطره وكثافة وعرض البصيلات ونسبة نمو الشعر وتغطية الميلانين لبصيلات الشعر والنمو في الأوعية الدموية.
 
وأفادت النتائج أن الفئران المعالجة بهلام 2dDR-SA القائم على ألجينات الصوديوم ذات الإطلاق المستمر حققت نمو شعر مماثل لتلك الموجودة في مجموعة فئران مختبر تلقت علاج مينوكسيديل للمقارنة.
 
وبشكل عام، كان علاج 2dDR-SA فعالاً بنسبة 80-90% مثل مينوكسيديل، مما يشير إلى أن مركب السكر 2dDR لديه إمكانات كبيرة كبديل ميسور التكلفة وآمن للعروض الحالية.
 
مؤيد لتكوين أوعية دموية
قال محمد يار، الأستاذ المشارك في الدراسة، إن "سكر الريبوز منزوع الأكسجين هذا المؤيد لتكوين الأوعية الدموية يحدث بشكل طبيعي وغير مكلف ومستقر وقد أظهرنا أنه يمكن توصيله من مجموعة متنوعة من المواد الهلامية الحاملة أو الضمادات، مما يجعله مرشحاً جذاباً لاستكشاف المزيد لعلاج تساقط الشعر عند الرجال".
 
ويعتقد العلماء أن مركب 2dDR ينظم عامل نمو بطانة الأوعية الدموية VEGF، الذي يحفز نمو الشعر الجديد. ولا يرون سبباً لاقتصاره على الصلع الوراثي عند الذكور (الثعلبة الأندروجينية)، مع إمكانية استخدامه أيضاً لعلاج تساقط الشعر الناجم عن العلاج الكيميائي.
 
كما نوه الباحثون إلى أنه لدراسة آلية عمل 2dDR، ستكون هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتحقيق بمستويات VEGF في هذا النموذج، بعد إضافة 2dDR، وإلى أي مدى يمكن منع تحفيز بصيلات الشعر عن طريق إضافة مثبطات VEGF.
 
وعلى الرغم من أنها لا تزال في مراحلها المبكرة، إلا أن النتائج تقدم الأمل في علاج تساقط الشعر، وتحول التركيز إلى تسخير المركبات الطبيعية، مثل تلك الموجودة في القرفة، لتطوير علاجات موضعية جديدة وفعالة قد تفيد الملايين في جميع أنحاء العالم.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   