15 شيئاً أهم من المال في حياتك.. حافظ عليها

A + A -

خلص تقرير مطول نشره موقع أميركي إلى إدراج قائمة تضم 15 شيئاً وقال إن هذه الأشياء الخمسة عشر هي أهم من المال في حياة الإنسان، وعليه فيتوجب أن يحافظ عليها مهما كلف الأمر من ثمن.

وقال التقرير الذي نشره موقع "بور أوف بوزيتيفيتي"، واطلعت عليه "العربية نت"، إنه "على الرغم مما يعتقده البعض فإنه لا يمكن للمال أن يشتري لك كل شيء، حيث يسود الاعتقاد في عالم اليوم أن المال هو المفتاح النهائي للسعادة في الحياة، لكن هذا ليس صحيحاً".

وبحسب التقرير فإن الأشياء الـ15 التي لا تُقدر بثمن، والتي لا يُمكن شراؤها بالمال، وتظل تبعاً لذلك أكثر أهمية من المال، هي كالتالي:

1- الصحة

فهي أعظم ثروة للإنسان، ومقولة "الصحة هي الثروة" تحمل حقيقة عميقة، حيث لا يمكن لأي مبلغ من المال أن يشتري حيوية الصحة البدنية أو راحة الصحة العقلية. وعلى كل شخص أن يتخيل لو أنه يمتلك كل ثروات العالم ولكنه غير قادر على الاستمتاع بها بسبب مشاكل صحية.

ويقول التقرير إن "الصحة البدنية لا تقتصر فقط على الخلو من الأمراض؛ وإنما يتعلق الأمر بالشعور بالقوة والحيوية والنشاط، حيث إنها متعة تحريك جسمك من خلال الركض الصباحي أو الرقص المرح، كما أن الصحة العقلية لا تقل أهمية فهي أساس صحتك العاطفية والنفسية.

2- الروابط العائلية

فهي كنوز لا تعوض، حيث إن تلك الروابط لا يمكن استبدالها وهي تشكل حجر الأساس لنظام الدعم العاطفي لديك، ولا يمكن قياس قيمة الأسرة، حيث توفر الحب غير المشروط من الوالدين، أو الاحتضان المريح للأخ، أو الضحك المشترك مع طفل.

3- الصداقات

فهي ثروة التواصل، وعلى كل شخص دوماً أن يُفكر في ثروة التواصل الموجودة في الصداقات الحقيقية.

ويضيف التقرير: "الأصدقاء الحقيقيون هم الجواهر التي تنير حياتك. يشاركونك أفراحك ويدعمونك خلال التحديات. تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل والتفاهم والرحلة المشتركة عبر النقاط العالية والمنخفضة في حياتك.. الصداقات تثري حياتك بطرق لا يمكن للمال أن يلمسها، إنهم مصدر الضحك والمغامرة والراحة. والصديق الحقيقي هو الذي يقف إلى جانبك بغض النظر عن وضعك المالي".

4- راحة البال

حيث إن الصفاء لا يقدر بثمن، وهذه الحالة التي لا تقدر بثمن من الهدوء الداخلي والرضا هي أكثر إشباعاً بكثير من الرضا العابر للنجاح المالي. السلام الداخلي يدور حول الشعور بالراحة مع نفسك ومكانك في العالم. إنه شعور بالانسجام دون إزعاج بالفوضى الخارجية أو المخاوف المادية.

5- الزمن

وهو عملة الحياة، حيث كثيراً ما يُقال إن الوقت هو العملة الأكثر قيمة، وعلى عكس المال، فإن الوقت غير قابل للتجديد، وبمجرد إنفاقه، لا يمكن استعادته أبداً. هذا الإدراك يسلط الضوء على القيمة الهائلة لكيفية قضاء وقتنا، ولا يتعلق الأمر بكمية لحظاتنا فحسب، بل بالجودة التي نملأها بها.

6- الحب

وهو أغنى المشاعر، حيث يقول التقرير إن "الحب، بأشكاله التي لا تعد ولا تحصى، هو بلا شك أغنى المشاعر التي يمكن للمرء أن يختبرها. إنه يتجاوز الممتلكات المادية والمكانة الدنيوية. فحب العائلة، والرومانسية مع الشريك، والصداقة الحميمة بين الأصدقاء، كل شكل من أشكال الحب يثري حياتنا بشكل فريد وعميق".

7- المعرفة والحكمة

وهي أصول الحياة، حيث إنها أصول تحمل قيمة هائلة وتقدم فوائد مدى الحياة، كما أن السعي وراء التعليم، الرسمي وغير الرسمي، يفتح الأبواب أمام الفهم والفرص والنمو الشخصي، وهذا أغلى من المال ولا يُقدر بثمن.

8- الحرية

وتعني قوة الاختيار، حيث لا يمكن المبالغة في تقدير قيمة الحرية الشخصية والاستقلالية في السعي لتحقيق السعادة. فالحرية هي قوة الاختيار، والقدرة على اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتك واتباع طريقك. وهذه الحرية هي حجر الزاوية في تحقيق الذات والتنمية الشخصية. ويتعلق الأمر بالحصول على الحق في التعبير عن نفسك والسعي لتحقيق أحلامك وعيش حياتك وفقاً لقيمك ومعتقداتك.

9- احترام الذات

وهذا أساس القيمة الذاتية، حيث إن احترام الذات جزء لا يتجزأ من الحياة المُرضية، وهو بمثابة أساس لقيمة الذات، إنه الاعتراف العميق بقيمتك كشخص، والأمر لا يتعلق بالغطرسة أو الأنانية، وإنما يتعلق بالاعتراف بجدارتك ومعاملة نفسك بنفس اللطف والاحترام الذي تقدمه للآخرين.

10- الإبداع

وهو أغلى من المال لأن الإبداع هو "ثروة الخيال" وهو مورد لا يقدر بثمن يكمن في داخل الجميع. إنها القدرة على رؤية العالم بطرق جديدة وإيجاد الأنماط المخفية. كما أنه يساعدك على إقامة روابط بين الظواهر التي تبدو غير ذات صلة، ويأتي التعبير الإبداعي في أشكال عديدة مثل الفن والموسيقى والكتابة وحل المشكلات والابتكار.

11- جمال الطبيعة

حيث إن الطبيعة الجميلة هي أبعد مما يمكن أن يشتريه المال، كما أن متعة وسلام جمال الطبيعة لا تقدر بثمن، وتوفر الطبيعة، بتنوعها مساحة هادئة بعيداً عن صخب الحياة، إنه مصدر للإلهام والتجديد والشفاء.

12- الضحك والفرح

فهو نور الحياة، وهما مثل ضوء الشمس الذي ينير حياتنا، ويزيل الظلال ويجلب الدفء لأيامنا. ولا نبالغ عند الحديث عن أهمية الفكاهة والفرح في الحياة، حيث إن الضحك الذي يُطلق عليه غالباً "أفضل دواء"، يمكنه تخفيف التوتر وتحسين الحالة المزاجية.

13- الهدف والعاطفة

وهو الدافع وراء النجاح، حيث إن الهدف والعاطفة هما الوقودان اللذان يدفعاننا نحو النجاح الذي يتجاوز المكاسب المادية.

14- التعاطف

والتعاطف هو الجسر العاطفي الذي يربطنا بالآخرين، مما يسمح لنا بفهم ومشاركة مشاعر من حولنا. إنه أمر أساسي لبناء علاقات هادفة وفهم العالم من وجهات نظر متعددة. والتعاطف ينطوي على الاستماع، والتواجد، وإظهار التعاطف مع الآخرين، والأمر كله يتعلق بوضع نفسك مكان شخص آخر وفهم مشاعره.

15- الإرث

وهو ما تتركه خلفك أكثر من المال، حيث إن الإرث هو البصمة التي تتركها في العالم والأثر الذي تتركه في حياة الآخرين. إنها أكثر من مجرد الثروة المادية أو الإنجازات الشخصية؛ وإنما يتعلق الأمر بالفرق الذي تحدثه وكيف تلمس حياة من حولك.

وينتهي تقرير موقع "بور أوف بوزيتيفيتي" إلى التأكيد على أن المال جزء ضروري من الحياة، إلا أنه ليس كل شيء وليس هو طريق السعادة والوفاء، وإنما الصحة والأسرة والصداقات وراحة البال والوقت والحب والمعرفة والحرية واحترام الذات والإبداع والطبيعة والضحك والتعاطف والإرث، كلها أشياء أكثر أهمية من المال ولا يُمكن أن تقدر بثمن وعلى الشخص أن يحافظ عليها جيداً لأنها الكنوز الحقيقية في هذه الدنيا.