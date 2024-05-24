living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

دراسة: وقت ممارسة الرياضة مهم لفقدان الوزن

24
MAY
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أشارت إحدى الدراسات إلى أن التركيز على الوقت الذي تقضيه في ممارسة الرياضة بدلاً من عدد الخطوات قد يكون فعالاً بنفس القدر في فقدان الوزن وطول العمر وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.
 
ودرس الباحثون في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن بيانات مدتها 4 سنوات من حوالي 15000 مشارك تزيد أعمارهم عن 62 عاما.
 
 
ووجد الفريق أن أولئك الذين قاموا بما يتراوح بين 8000 إلى 8500 خطوة يوميا انخفض لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 40 بالمئة، مقارنة بأولئك الذين قاموا بحوالي 3000 خطوة يوميا.
 
 
علاوة على ذلك، وجدوا أن انخفاض المخاطر نفسه كان صحيحا بالنسبة لأولئك الذين مارسوا التمارين الرياضية لمدة 75 دقيقة يوميا.
 
وقام الفريق بتجنيد 14399 امرأة فوق سن 62 عاما، تم اعتبارهن "بصحة جيدة"، مما يعني أنهن لم يعانين من أمراض القلب أو السرطان.
 
وبين عامي 2011 و2015، طُلب من كل امرأة ارتداء جهاز تتبع اللياقة البدنية في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء النوم أو الاستحمام.
 
وفي كل عام، أجرى الباحثون استبيانات حول العادات الصحية مثل التدخين والشرب، والطول، والوزن، وانقطاع الطمث، والتاريخ الطبي الشخصي والعائلي، لتحديد خطر إصابة المشاركين بأمراض القلب والوفاة.
 
في المتوسط، مارس المشاركون 62 دقيقة من التمارين المعتدلة إلى القوية أسبوعيا وبلغ إجمالي الخطوات 5183 خطوة يوميا.
 
وبحلول عام 2022، توفي 9 بالمئة من المشاركين وأصيب 4 بالمئة بأمراض القلب.
 
وجد الفريق أن النساء اللواتي أمضين معظم الوقت (حوالي 200 دقيقة) في ممارسة الرياضة أو خطوا أكبر عدد من الخطوات (حوالي 8000 إلى 8500) انخفض لديهن خطر الإصابة بأمراض القلب والوفاة بنسبة تصل إلى 40 بالمئة.
 
وكتب الباحثون: "تشير النتائج إلى أنه يمكن للمرضى الاختيار بين عدد الخطوات أو هدف محدد زمنيا لتقليل خطر الوفاة أو أمراض القلب والأوعية الدموية".
 
وتابعوا "بالتالي، قد يقوم الأطباء بتوجيه المرضى في الستينيات من العمر أو أكبر لاستخدام الأهداف المستندة إلى الوقت أو الخطوات، اعتمادا على تفضيلاتهم".
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   