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الجرعة اليومية الآمنة من العسل

18
APRIL
2024
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يعتبر العسل مادة غذائية مفيدة جدا، لكن من المهم عدم تجاوز الجرعة الآمنة من هذا المنتج.
 
وقد ذكرت أخصائية الغدد الصماء د. ناتاليا تاناناكينا كمية العسل التي يمكن تناولها يوميا.
 
وقالت إن الجرعة اليومية الآمنة من العسل للبالغين هي حوالي ملعقة كبيرة أو ملعقتان يوميا. ومن المهم اختيار العسل الطبيعي دون إضافة السكر أو إضافات أخرى.
 
وحسب الطبيبة، فمن المهم ألا يغيب عن بالنا أن العسل والمنتجات التي تحتوي عليه يمكن أن تسبب الحساسية، كما أنه يعتبر منتجا عالي السعرات الحرارية.
 
وجدير بالذكر أن العسل عند تسخينه حتى 40 درجة مئوية فوق الصفر، يفقد صفاته القيمة، ويمكن أن يشكل مركبات ضارة. ويمنع استخدامه للذين يعانون من حساسية تجاه منتجات النحل، وكذلك للمرضى الذين يعانون من مرض السكري والسمنة.
 
وبحسب صحيفة " إزفيستيا" الروسية فإن العسل يعتبر من أكثر الأطعمة المفيدة لجهاز المناعة. وتزود ملعقتان كبيرتان فقط من العسل جسم الإنسان بجميع الفيتامينات والمعادن المهمة اللازمة لتقوية جهاز المناعة، حيث يحتوي العسلعلى الفركتوز والجلوكوز والمالتوز والسكروز وفيتامينات В،К،С.
روسيا اليوم
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