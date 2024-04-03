لتعزيز الجهاز المناعي.. عليك بهذه العصائر

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تعتبر العصائر الطازجة من الوصفات الرائعة والضرورية لتحسين صحتك، وخاصة لتدعيم جهازك المناعي عند حالات المرض.

وينشط الجهاز المناعي باستمرار، ويتعرف على الخلايا التي تنتمي إلى جسمك وتلك التي لا تنتمي إليه، وهذا يعني أنه يحتاج إلى جرعة صحية من الفيتامينات والمعادن للحفاظ على طاقته واستمرارها.

الوصفات التالية لخلطات الفواكه، مليئة بالعناصر الغذائية الأساسية للصحة اليومية أو لمحاربة الفيروسات مثل البرد أو الأنفلونزا.

ووفقا لموقع "هيلث لاين"، فإن العصائر التالية تعزز المناعة وتمثل دفعة مهمة لدفاعات الجسم الطبيعية:

عصير البرتقال والغريب فروت والحمضيات

يحتوي عصير الحمضيات هذا على حوالي 60 بالمئة من القيمة اليومية لفيتامين سي في كل كوب.

يحتوي فيتامين سي على خصائص مضادة للأكسدة، والتي تحمي خلاياك من المواد التي تضر الجسم.

عصير مزيج بين التفاح الأخضر والجزر والبرتقال

يعد الجزر والتفاح والبرتقال مزيجا ناجحا لمساعدة جسمك على حماية نفسه ومحاربة الالتهابات.

مزيج الشمندر والجزر والزنجبيل والتفاح

يحتوي هذا العصير المقوي على ثلاثة خضروات جذرية تساعد جهاز المناعة لديك وتوفر العناصر الغذائية المقاومة للالتهابات.

عصير الطماطم

الطماطم غنية بفيتامين ب9، المعروف باسم حمض الفوليك، والذي يساعد على دعم جهاز مناعتك. توفر الطماطم أيضا كميات متواضعة من المغنيسيوم، وهو مضاد للالتهابات.

عصير الفراولة والكيوي

تعتبر الفراولة والكيوي من الخيارات الصحية الأخرى التي يمكنك تضمينها، في مشروب غني بفيتامين سي.