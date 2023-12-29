living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سر لتحسين طعم القهوة.. أضيفوا قطرة ماء للحبوب قبل طحنها

29
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة أوريغون بالولايات المتحدة، أن إضافة القليل من الماء إلى حبوب القهوة قبل طحنها، يمكن أن يحدث فرقا واضحا في طعمها وجودتها، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNN" الأميركية.
 
وقال الباحث الكيمائي المشارك في الدراسة، كريستوفر هندون، فإنه عندما يتم طحن القهوة مع قليل من المياه، فإن ذلك يخفف من الكهرباء الساكنة الناجمة عن عملية الطحن، مما يؤدي إلى نكهة أفضل وطعم ألذ.
 
كما تابع: "إضافة كميات صغيرة من الماء (تتراوح من قطرة واحدة فأكثر) يؤدي إلى إبطال أو إيقاف الشحنات الكهربائية الساكنة"، لافتا إلى أنه ليس من الواضح ما الذي تفعله المياه بالضبط لتحسين جودة الطعم والنكهات.
 
وأضاف: "ربما تمتص القطرات الشحنة أو تغير درجة الحرارة داخل المطحنة، مما يقلل من آثار الاحتكاك بين حبوب البن".
 
جربوا قطرة واحدة
وشدد هندون على أنه في حال إضافة كمية كافية من الماء خلال عملية الطحن، فإن ذلك يمنع تكون تكتلات، مما يؤدي من حيث المبدأ، إلى الحصول على كميات أكبر من القهوة (السائلة) وبالتالي مشروب أفضل.
 
كما أضاف: "أنصح من يطحن القهوة في المنزل أن يبدأ التجربة بقطرة ماء واحدة قبل أن يزيدها بشكل تدريجي"، وذلك بغية الوصول إلى أفضل نكهة.
 
وفي تعليقه على تلك الدراسة، قال الخبير في القهوة، لانس هندريكس، الذي لم يشارك في الدراسة، إن "البحث الأخير هو محاولة شجاعة لإزالة الغموض عما يحدث عندما يتم رش حبوب القهوة بالماء".
 
فوائد معقولة
وزاد: "لكن للحصول على أدلة قاطعة أكثر ينبغي إجراء المزيد من الاختبارات مع نماذج مختلفة من المطاحن"، لافتا إلى أن اختباراته الخاصة التي قام بها بشأن إضافة قطرات إلى عمليات الطحن، أعطت "فوائد معقولة".
 
وتابع: "وجدت أن كمية المياه اللازمة لتحقيق الفوائد المزعومة تختلف بشكل كبير من مطحنة إلى أخرى".
 
زيادة الإنتاجية 10%
ووفقا للدراسة، فإن الكمية المضافة من الماء ممكن أن تكون بناء على عدة عوامل، مثل نوع التحميص (خفيف أو متوسط أو قوي) ومدى خشونة أو نعومة الطحن، مؤكدة عدم وجود قاعدة واحدة تناسب أذواق الجميع.
 
وأكدت الدراسة إلى أن إضافة الماء يزيد من الإنتاجية بنسبة 10%.
 
يشار إلى أن العديد من صانعي القهوة في المطاعم والمقاهي يعتادون على وضع قطرات من الماء مع حبوب البن لمنع انتشار غبارها وخروجه من المطحنة، لكن بحسب الدارسة فذلك يحسن من طعم القهوة أيضاً.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   