سيّدة أميركية تفقد يديها وقدميها.. والسبب "وجبة سمك"!

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تسببت وجبة عشاء في مأساة لسيدة أميركية من ولاية كاليفورنيا، تدعى لورا باراخاس وتبلغ من العمر 40 عامًا، حيث فقدت أطرافها الأربعة بعد تناولها وجبة سمك غير مطهية جيدًا، في واقعة مأساوية بدأت بتحول يديها وقدميها إلى اللون الأسود، بحسب القصة التي أوردتها صحيفة “ذا ميرور” The Mirror البريطانية.

في التفاصيل، أصيبت السيدة الأميركية بعدوى بكتيرية، بسبب عدم طهي سمك من نوع “تيلابيا” (والمعروف في عالمنا العربي بسمك البلطي) جيدًا بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر تموز/ يوليو الماضي.

ومن أجل إنقاذ حياتها، أجبرت السيدة الخميس الماضي، على الخضوع لعملية بتر لأطرافها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

وكانت لورا، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، طهت السمكة بنفسها وأكلتها، وفًقا لصديقتها آنا ميسينا، التي صرحت لوسائل إعلام محلية بالقول: “كان الأمر ثقيلًا علينا جميعًا. إنه أمر فظيع. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي واحد منا. كادت أن تفقد حياتها”.

وأوضحت آنا أنّ صديقتها وُضعت في غيبوبة مستحثة طبيًا، وأضافت: “كانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلى سوداء. عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي”.

ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا “فيبريو فولنيفيكاس”، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرًا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وبحسب السلطات الصحية الأميركية، يتم الإبلاغ عن 150 إلى 200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى، التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.

وبحسب خبراء الصحة، يمكن أن يصاب الشخص بهذه البكتيريا إذا أكل شيئًا ملوثًا بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه.

وينصح الأطباء بضرورة اتخاذ احتياطات معقولة. وإذا كان لديك جرح تجنب الغطس في الماء حتى يشفى جيدًا. وإذا كنت تعاني ضعف المناعة احرص على مراقبة هذه الأشياء، وتجنّب الأنشطة والأطعمة غير المطهية جيدًا.