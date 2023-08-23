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لماذا أصبح القراد يشكل خطرًا صحيًا متزايدًا في المملكة المتحدة؟!

23
AUGUST
2023
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أكدت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة في وقت سابق من هذا العام حالة لالتهاب الدماغ بسبب فيروس ينقله القراد. ويقال أيضًا أن رجلاً بريطانيًا أصيب بمتلازمة «ألفا غال» بعد تعرضه للدغة القراد. إذ يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى حساسية قاتلة تجاه اللحوم الحمراء.

 

 

وفي ضوء العديد من التقارير، قد يتساءل الكثيرون عما إذا كان القراد والأمراض التي تنتقل عن طريقه تشكل خطراً متزايداً في المملكة المتحدة.

هل أعداد القراد تتزايد؟

من الصعب تقديم إجابة مباشرة حول ما إذا كانت أعداد القراد آخذة في الارتفاع في المملكة المتحدة؛ وذلك لأن استطلاعات وفرة القراد تميل إلى أن تكون محلية إلى حد ما ولا يتم إجراؤها إلا خلال أطر زمنية قصيرة ومتفرقة. ويعد هذا أمرًا مهمًا؛ حيث أن دورة حياة القراد تمتد عادةً لحوالى عامين. ولكنها قد تستمر عدة سنوات اعتمادًا على ما إذا كان يتغذى أم لا. وستختلف أعداد القراد أيضًا اعتمادًا على السكان المحليين للحيوانات التي يستخدمونها كمضيفين (مثل القوارض والطيور)، وذلك وفق ما نشر موقع «theconversations» العلمي المرموق.

ونظرًا للبيانات المتفرقة المتوفرة حول كثافة القراد، فمن الصعب تقدير مقدار الزيادة الفعلية بأعداده، وما إذا كان هذا جزءًا من اتجاه طويل المدى؛ لكننا نشهد طفرة في بعض الأنواع وظهور قراد جديد في المملكة المتحدة بالسنوات الأخيرة.

لماذا تتغير الأمور؟

لا شك أن تغير المناخ كان له تأثير كبير على تفشي القراد. وكان هذا ملحوظًا بشكل خاص في المناطق الباردة، كما هو الحال في أجزاء من كندا؛ حيث لم يتم تسجيل القراد من قبل.

وفي المملكة المتحدة، يعني فصول الشتاء الأكثر اعتدالًا مؤخرًا ظهور القراد في وقت مبكر من العام عن المعتاد. ويعد التوجه لبناء المتنزهات والمساحات الخضراء، خاصة في البلدات والمدن، عاملاً آخر يمكن أن يؤثر على وفرة القراد.

وفي حين أن للمساحات الخضراء فوائد عديدة لصحة الإنسان والبيئة، إلا أنها يمكن أن توفر أيضًا موطنًا مناسبًا للقراد، مع ارتفاع خطر التعرض للبشر وحيواناتهم الأليفة.

وفي المزارع، توفر المناطق المخصصة للحفاظ على الحياة البرية أيضًا موائل ممتازة للقراد. وغالبًا ما تكون هذه قريبة من المسارات التي يستخدمها المتنزهون.

وتقوم الحيوانات أيضًا برفع أعداد القراد؛ حيث تعد الغزلان والقوارض والطيور التي تتغذى على الأرض (مثل الشحرور) من المضيفين المهمين. كما تساعد الطيور المهاجرة أيضًا في انتشار القراد في المملكة المتحدة لأنها تحمله من بلدان أخرى.

والحيوانات الأليفة التي تسافر من خارج المملكة المتحدة مسؤولة أيضًا عن جلب ما لا يقل عن عشرة أنواع من القراد.

ما هي المخاطر الصحية التي يحملها القراد؟

يعد أكثر أنواع القراد شيوعًا في المملكة المتحدة قراد حبة الخروع (Ixodes ricinus). كما أصبح قراد الأغنام الأحمر (Haemaphysalis punctata) وقراد الكلاب المزخرف حديثاً (Dermacentor reticulatus) من ضمن القائمة.

فالقراد يمكن أن يحمل الجراثيم الضارة. إذ يعد داء لايم (المعروف أيضًا باسم مرض لايم) أحد الأمثلة على ذلك؛ ففي المملكة المتحدة، ينتشر هذا عن طريق قراد حبة الخروع. وتشمل أعراضه:

- الطفح الجلدي الدائري أو البيضاوي حول منطقة اللدغة

- التعب

- أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا التي يمكن أن تصبح مزمنة إذا لم يتم علاجها. وبينما معدل الإصابة بمرض لايم منخفض إلى حد ما في المملكة المتحدة (أقل بقليل من 3 % من القراد يحملونه). إلّا ان في أجزاء أخرى من أوروبا يحمل ما بين 9 % إلى 22 % من القراد مرض لايم؛ وهذا العدد آخذ في الارتفاع.

كما أصبح «فيروس التهاب الدماغ» الذي ينقله القراد منتشرًا في المملكة المتحدة عن طريق قراد حبة الخروع. قد يسبب في البداية أعراضًا تشبه أعراض الأنفلونزا، ولكنه قد يؤدي إلى التهاب الدماغ. إلّا ان حالات فيروس التهاب الدماغ الذي ينقله القراد لا تزال نادرة في المملكة المتحدة.

ويمكن للقراد أيضًا أن ينقل العامل الممرض الذي يسبب «داء البابيزيا»؛ الذي يصيب الإنسان والحيوان. حيث يهاجم هذا المرض خلايا الدم الحمراء ما يؤدي إلى فقر الدم.

وفي الآونة الأخيرة، ارتبطت بعض الحالات المميتة في الكلاب بقراد Dermacentor reticulatus؛ وهذا القراد ليس موطنه الأصلي المملكة المتحدة. من جهتهم، يشعر مسؤولو الصحة العامة بالقلق بشكل خاص إزاء انتشار العدوى الفيروسية القاتلة؛ وهي حمى القرم والكونغو النزفية والتي معدل الوفيات فيها بين 10-40 %. حيث تسبب الحمى وآلام العضلات والدوخة ويمكن أن تتطور بسرعة إلى تدهور الكلى أو فشل الكبد المفاجئ بغضون أيام قليلة.

وقد تنتقل حمى «القرم-الكونغو النزفية» عن طريق قراد هيالوما، وهو أكثر شيوعًا في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعلى الرغم من عدم اكتشاف هذا القراد في المملكة المتحدة، فقد انتشرت الحالات في جميع أنحاء أوروبا في السنوات الأخيرة، مع الإبلاغ عن حالات حديثة في إسبانيا.

حماية نفسك أفضل طريقة

للوقاية من الأمراض التي ينقلها القراد، تجنب لدغاته. وتجنب الأعشاب الطويلة والمناطق التي يزدهر فيها القراد (مثل المستنقعات والغابات)، خاصة خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

وإذا كنت تخطط للخروج في الهواء الطلق، فابق على المسارات المحددة وقم بتغطية نفسك بملابس طويلة حتى لا يتمكن القراد من لدغك.

يمكن أن تساعد طاردات الحشرات أيضًا في الوقاية من لدغات القراد.

وفي حال إذا شعرت بتوعك بعد تعرضك للدغة القراد، فمن المهم زيارة الطبيب العام بسرعة.

الشرق الأوسط
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