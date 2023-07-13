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هل يمكن إزالة حصوات المرارة بدون جراحة؟ أخصائية تجيب

13
JULY
2023
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يمكن أن يشير الألم في الجانب الأيمن العلوي أو منتصف البطن إلى مشاكل صحية مختلفة؛ لكن أحدها هو وجود حصوات في المرارة. وغالبًا ما يوصف الألم بأنه إحساس مفاجئ وشديد وتشنج قد يأتي ويختفي ويستمر من عدة دقائق إلى بضع ساعات. فإذا كنت تشك في وجود حصوات في المرارة فمن المستحسن التماس العناية الطبية وتأكيد ما إذا كانت هناك حاجة لإجراء جراحي.

ولمزيد من التوضيح حول هذا الأمر تناقش الدكتورة كافيا ديندوكوري أخصائية أمراض الجهاز الهضمي الأقدم بمستشفيات كامينيني بحيدر آباد، ما إذا كان يمكن إزالة حصوات المرارة دون جراحة ونوع والخيارات المتاحة، وذلك وفق ما نشر موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

كيف تتشكل حصوات المرارة؟
توضح ديندوكوري «ان حصوات المرارة هي رواسب صلبة تتشكل في المرارة، يمكن أن يتراوح حجمها من حبة الرمل إلى كرة الغولف وتتكون أساسًا من الكوليسترول أو البيليروبين. وتتكون عندما يكون هناك خلل في المواد التي تتكون منها الصفراء ، وهو سائل ينتجه الكبد ويخزن في المرارة. فيما تحتوي الصفراء على الكوليسترول والبيليروبين (صبغة مشتقة من تحلل خلايا الدم الحمراء) والأملاح الصفراوية ومركبات أخرى».

ووفقًا لدراسة نُشرت بالمجلة العالمية لجراحة الطوارئ يتأثر 10-15 % من السكان البالغين في البلدان المتقدمة بها.

هل يمكن إزالة حصوات المرارة بدون جراحة؟
في حين أن الجراحة يوصى بها عادة لإزالة حصوات المرارة اعتمادًا على حجم الحجر (أكبر من 5 ملم)، فقد تكون هناك خيارات علاج غير جراحية (للحصى أقل من 5 ملم)، وفقًا لديندوكوري.

وحسب المعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى (NIDDK)، قد يُوصى بالعلاجات غير الجراحية لحصوات المرارة فقط في حالات خاصة، مثل إذا كان لديك حصوات الكوليسترول ولديك حالة طبية خطيرة تمنع الجراحة.

ومع ذلك، فحتى مع العلاج يمكن أن تعود حصوات المرارة، وهذا هو السبب في أنه قد يتعين على المرء أن يتعالج بانتظام من حصوات المرارة لفترة طويلة جدًا، أو حتى لبقية حياته.

وتحذر الدكتورة ديندوكوري «انه في معظم الحالات، لا تتحلل حصوات المرارة من تلقاء نفسها وغالبًا ما تتطلب التدخل الجراحي. ومع ذلك، قد تؤثر بعض العوامل على إمكانية الحل غير الجراحي. فمن المرجح أن تستجيب حصوات المرارة المكونة أساسًا من الكوليسترول للعلاجات غير الجراحية، بينما تقل احتمالية ذوبان تلك التي تحتوي على الكالسيوم أو البيليروبين دون تدخل جراحي». مشددة «من الضروري استشارة أخصائي أمراض الجهاز الهضمي أو اختصاصي أمراض الكبد لتحديد مسار العمل الأنسب بناءً على الظروف الفردية».
خيارات العلاج غير الجراحي
تشرح الطبيبة ما يعنيه وما الذي يسببه خيارات العلاج غير الجراحي لحصوات المرارة. وفيما يلي بعض خيارات العلاج غير الجراحية لحصوات المرارة:

- الأدوية
يمكن وصف بعض الأدوية لإذابة حصوات المرارة، خاصة تلك التي تتكون أساسًا من الكوليسترول. حيث يستخدم حمض Ursodeoxycholic (UDCA) بشكل شائع لتفكيك حصوات المرارة التي أساسها الكوليسترول بمرور الوقت. ومع ذلك، فإن هذه الطريقة غالبًا ما تكون أكثر فاعلية للأحجار الصغيرة وقد تستغرق شهورًا أو حتى سنوات لتحقيق الذوبان الكامل.

- علاج الذوبان الفموي
يتضمن علاج الذوبان الفموي تناول الأدوية التي تساعد على إذابة حصوات المرارة. وهذا العلاج هو الأكثر فعالية للحصى الصغيرة ويتطلب التقيد الصارم بالنظام الموصوف. ولا ينصح به بشكل عام للحصى الكبيرة أو للأفراد الذين يعانون من حالات طبية معينة.

- تفتيت الحصوات بموجة الصدمة خارج الجسم (ESWL)
ESWL هو إجراء غير جراحي يستخدم موجات الصدمة لتفتيت حصوات المرارة إلى أجزاء أصغر. فبمجرد تفتيت الحجارة يمكن أن تمر عبر القنوات الصفراوية بسهولة أكبر.

ويوصى عادةً باستخدام ESWL للمرضى الذين يعانون من حصوات المرارة الصغيرة أو المتوسطة الحجم فهو غير مناسب للجميع. ويتم إجراؤها عادة تحت التخدير العام.

العلامات المبكرة لوجود حصوات في المرارة
تبين الدكتورة ديندوكوري أن التعرف على العلامات المبكرة لحصوات المرارة أمر مهم للعلاج في الوقت المناسب.

وتشمل العلامات ما يلي:

- ألم متقطع أو مستمر في الجزء العلوي الأيمن أو الأوسط من البطن والذي يمكن أن يختلف في شدته وقد ينتشر إلى الظهر أو الكتف الأيمن.

- اضطرابات في الجهاز الهضمي تؤدي إلى الغثيان والقيء. يمكن أن يحدث بعد تناول الأطعمة الدهنية.

- اليرقان؛ الذي يتميز بإصفرار الجلد والعينين وبول داكن وشحوب البراز. ويحدث عندما تسد حصوة المرارة القناة الصفراوية

- الانتفاخ والغازات وعسر الهضم بعد الوجبات. ويحدث عندما تتداخل حصوات المرارة مع التدفق الطبيعي للصفراء.

وتخلص الدكتورة ديندوكوري الى القول «بغض النظر عما إذا كنت بحاجة لعملية جراحية أم لا، فمن المهم معالجة أي شك بشأن حصوات المرارة. يمكن أن تؤدي حصوات المرارة غير المعالجة إلى مضاعفات مثل المغص الصفراوي أو الألم الشديد والتهاب المرارة وانسداد القنوات الصفراوية والتهاب البنكرياس التي تتطلب اللجوء لمزود الرعاية على الفور».

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