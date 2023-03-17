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لاعبو كرة القدم عرضة للإصابة بمرض خطير.. في الرأس

17
MARCH
2023
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كشفت دراسة حديثة أن لاعبي كرة القدم أكثر عرضة للإصابة بمرض الزهايمر.
 
وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، وجد الباحثون أن اللاعبين المحترفين أكثر عرضة بنسبة 60 بالمئة للإصابة بالزهايمر مقارنة بعامة الناس.
 
تتبعت الدراسة معدلات المرض وأشكال الخرف الأخرى لدى المحترفين من لاعبي كرة القدم، مقارنة بالناس العاديين.
 
وقال بيتر أويدا، من معهد كارولينسكا، إن النتائج "تؤكد أن لاعبي كرة القدم النخبة لديهم مخاطر أكبر للإصابة بأمراض التنكس العصبي في وقت لاحق من حياتهم".
 
وتشمل عوامل خطر الإصابة بمرض الزهايمر التقدم في السن، والتاريخ العائلي للحالة، والاكتئاب غير المعالج وأمراض القلب.
 
وبحسب الدراسة، فهناك أدلة على أن الضربة الرأسية للاعبي كرة القدم من الممكن أن ترفع نسب الخطر.
 
ومن غير الواضح بعد الأسباب الكامنة وراء ذلك، لكن يُعتقد أن الإصابات الصغيرة المتكررة للدماغ أو الارتجاجات الصغيرة عندما يقوم اللاعب بضرب الكرة برأسه هي المسؤولة.
 
وبحسب البحث، كانت المخاطرة أعلى بنسبة 50 بالمئة بالنسبة للاعبين في الملعب، الذين يلجؤون للضربات الرأسية، ولكنها ليست كبيرة عند حراس المرمى، الذين لا يفعلون ذلك.
 
وقال البروفيسور جيل ليفينجستون، من جامعة كوليدج لندن: "الخطر هو من الوضعيات التي يستخدمها اللاعبون، كملامستها للرأس أو التعرض للإصابة".
 
ويضيف: "نحن بحاجة إلى العمل لحماية رؤوس الناس وعقولهم ومواصلة ممارسة الرياضة".
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