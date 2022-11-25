living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مفاجأة في الولايات المتحدة.. أغلب وفيات كورونا من المطعمين

25
NOVEMBER
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشف تحليل أجرته مؤسسة بحثية أميركية معنية بالشؤون الصحية، أن نسبة المطعمين ضد كورونا بين الوفيات التي يسببها الفيروس في أنحاء الولايات المتحدة، في ارتفاع متزايد خلال الأشهر الماضية.

وحسب التحليل الذي أجرته مؤسسة "عائلة قيصر" وسلطت عليه الضوء صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، ففي شهر أغسطس الماضي، بلغت نسبة المطعمين ممن توفوا من جراء إصابتهم بفيروس كورونا في الولايات المتحدة 58 بالمئة، أي أن أكثر من نصف الوفيات كانوا ممن حصلوا على اللقاح.

وأشارت الصحيفة إلى "اتجاه مقلق"، حيث إن نسبة المطعمين بين الوفيات "تتزايد بشكل مضطرد".
وأوضحت "واشنطن بوست": "في سبتمبر 2021، كان 23 بالمئة من حالات الوفاة التي سببها فيروس كورونا في الولايات المتحدة ممن تلقوا اللقاح، وارتفعت هذه النسبة إلى 42 بالمئة في يناير وفبراير 2022".

واعتمد التحليل على البيانات الرسمية الصادرة عن الهيئات الصحية الأميركية، كما اعتبر كل من تلقى جرعة لقاح واحدة على الأقل من المطعمين.

وحذر التحليل من احتمال تضاؤل فعالية لقاحات "كوفيد 19" وسلالاته المتحورة بشكل متزايد، لا سيما بين كبار السن ومن يعانون نقصا في المناعة.'
وقالت سينثيا كوكس نائبة رئيس المؤسسة التي أجرت التحليل، إنه "لم يعد بإمكاننا القول إن الوباء خطر على غير المطعمين فقط"، في إشارة إلى أن مخاطر كورونا تشمل أيضا من تلقوا اللقاح.

وحث مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة السكان مرارا وتكرارا على تلقي اللقاحات، والحصول على جرعات معززة منها لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء، رغم اعترافهم بأن التطعيم لا يقي من الإصابة بالمرض بنسبة 100 بالمئة، كما أنه لا يمنع نقل العدوى.

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout